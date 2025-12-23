Cảnh báo các nguy cơ gây mất an toàn trên tuyến cao tốc Vân Phong-Nha Trang

Cục Cảnh sát giao thông cho biết đã phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam rà soát các tồn tại, bất hợp lý trên tuyến cao tốc Vân Phong-Nha Trang, phát hiện nhiều vấn đề tồn tại ảnh hưởng đến việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Tuyến cao tốc Vân Phong-Nha Trang (thuộc cao tốc Bắc-Nam phía Đông) dài hơn 83 km, hoàn thành và thông xe toàn tuyến vào tháng 12/2025, nối liền Khánh Hòa, kết nối hầm Cổ Mã (Vạn Ninh, Khánh Hòa) với cao tốc Nha Trang -Cam Lâm, giúp giảm tải cho Quốc lộ 1, thúc đẩy phát triển kinh tế và kết nối giao thông Bắc-Nam. Dự án có vốn gần 12 nghìn tỷ đồng, thiết kế giai đoạn 1 là 4 làn xe.

Qua rà soát trong tháng 12/2025, Cục Cảnh sát giao thông cho hay, trên tuyến đang triển khai 1 vị trí dừng nghỉ tại Km334+900, hiện đang trong giai đoạn san lấp mặt bằng. Chỗ dừng đỗ tạm thời trên vị trí làm trạm dừng nghỉ đã được bố trí, tuy nhiên phải khắc phục tình trạng mặt đường lồi lõm lối rẽ vào trạm, bổ sung đèn chiếu sáng.

Cục Cảnh sát giao thông đề nghị đơn vị quản lý đường bộ Khu 3 theo dõi, đôn đốc yêu cầu đơn vị thi công không mở lối đi ra thẳng đường cao tốc và tuân thủ theo giấy phép thi công. Nếu để ra xảy ra tai nạn giao thông các đơn vị phải chịu trách nhiệm.

Hiện nay, tuyến cao tốc Vân Phong-Nha Trang đang được khai thác với tốc độ tối đa cho phép 90km/h là vượt tiêu chuẩn được thiết kế 10km/h. Theo thiết kế chiều rộng làn dừng khẩn cấp là 2,5m, tuy nhiên, qua theo dõi các tuyến cao tốc khác có làn dừng đỗ đã từng xảy ra tai nạn giao thông, Tổ công tác đã kiến nghị bổ sung các thiết bị (đèn cảnh báo, điện chiếu sáng,…) nhưng đến nay đơn vị quản lý tuyến vẫn chưa thực hiện nên vẫn có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông khi phương tiện dừng khẩn cấp.

Toàn tuyến đã được đầu tư hệ thống thoát nước dọc hai bên đường; đã được bố trí, kẻ vạch sơn đầy đủ, phân chia các làn đường xe chạy, làn dừng xe khẩn cấp và vạch kẻ tại các nút giao.

Tại một số vị trí có bố trí rãnh thoát nước nhưng lại xả ở điểm chân đường tiếp theo dễ gây ngấm ngược vào chân đường, có thể dẫn tới tình trạng lở móng đường, làm mặt đường bị yếu, lún, trũng. Hàng rào bảo vệ (lưới B40, thép gai) còn một số chỗ bị tháo dỡ chưa khắc phục, khảo sát đã phát hiện có nhiều bò, súc vật đi trong hành lang đường cao tốc tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông cho phương tiện lưu thông trên tuyến. Độ dốc siêu cao tại các đoạn đường cong cần rà soát để quy định tốc độ tối đa phù hợp và cần sơn gờ giảm tốc, biển cảnh báo để đảm bảo an toàn.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, từ nút Cổ Mã đi đến nút Vạn Giã mặt đường mấp mô, lồi lõm gây nguy hiểm cho phương tiện lưu thông; tại Km333+600 mặt đường có 1 hố (20cm) tiềm ẩn mất an toàn giao thông. Trên tuyến hướng từ Nha Trang đi Cổ Mã có tình trạng tôn lượn sóng bị hư hỏng xô lệch (Km335+520, 330+500, 314+100,…) chưa được khắc phục kịp thời.

Tại nút giao Cổ Mã sau khi khảo sát thực tế, Tổ công tác nhận thấy cần bổ sung thêm hệ thống cảnh báo (gờ giảm tốc trên làn rẽ ra phía Quốc lộ 1, nghiên cứu thay thế cọc tiêu mềm phân làn bằng vật liệu đảm bảo an toàn cho các phương tiện đi ra, vào cao tốc; mặt đường còn tồn tại các cọc tiêu đã bị hư hỏng khi chưa thông xe kỹ thuật.

Có đoạn đường cao tốc tiếp giáp với Quốc lộ 1 nhưng không có dải hộ lan và hàng rào ngăn cách nên tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Tổ công tác đề nghị bố trí dải phân cách cứng và biển chỉ dẫn, tránh tình trạng người đi xe mô tô nhầm đi vào cao tốc dễ dẫn đến tai nạn giao thông. Tại Km345, mặt đường bị sụt lún, đã sửa chữa, song tình trạng mặt đường chưa êm thuận, chưa có vạch sơn tim đường, lề đường.

Trước đó, vào tháng 8/2025, Cục Cảnh sát giao thông phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam kiểm tra thực tế hiện trường và nêu ra các kiến nghị trên để Ban quản lý dự án khắc phục. Tuy nhiên Ban quản lý mới đề xuất lên cấp trên một nửa số kiến nghị và cũng chưa triển khai thực hiện./.

