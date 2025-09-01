Thông tin về sức khỏe nạn nhân trong vụ tai nạn ở cao tốc Vân Phong-Nha Trang

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết, sức khỏe các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra trên cao tốc Vân Phong-Nha Trang đã ổn định, không có trường hợp nặng.

Có 13 nạn nhân được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Sau khi kiểm tra tổng quát, 7 người sức khỏe bình thường và đã được xuất viện. Còn 6 nạn nhân đang được theo dõi, điều trị tại các Khoa Ngoại cột sống và Ngoại thần kinh. Các nạn nhân chủ yếu là hành khách đến từ Thanh Hóa, Nghệ An trên hành trình vào miền Nam, cùng 2 người địa phương Khánh Hòa. Cơ quan chức năng đang xác định danh tính các nạn nhân.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn giao thông xảy ra khoảng 14 giờ 30 phút ngày 1/9 tại khu vực Trạm thu phí trên tuyến cao tốc Vân Phong-Nha Trang, khi một xe tải đâm vào đuôi xe khách.

Tuyến cao tốc này thuộc đơn vị quản lý của Bộ Xây dựng. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Trung tâm Cấp cứu 115 Khánh Hòa nhận được tin báo về vụ tai nạn và triển khai khẩn cấp công tác cứu hộ. Bác sỹ chuyên khoa II Lê Trần Anh Thi, Giám đốc Trung tâm, đã trực tiếp chỉ đạo huy động 2 ê kíp cấp cứu 115 cùng phối hợp với các cơ sở y tế lân cận.

Tại hiện trường, lực lượng y tế tiến hành phân loại, sơ cấp cứu, ổn định tình trạng các nạn nhân trước khi chuyển về Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa để tiếp tục điều trị./.

