Ngày thứ 2 nghỉ Lễ Quốc khánh: Có 23 người tử vong do tai nạn giao thông

Ngày 31/8 - ngày thứ hai của kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho thấy, cả nước đã có 47 người thương vong do tai nạn giao thông.

Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, ngày 31/8 (ngày thứ 2 của kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9), cả nước xảy ra 42 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 23 người tử vong, bị thương 24 người (đường sắt, đường thuỷ không xảy ra tai nạn).

“So với cùng kỳ năm 2024 (ngày nghỉ thứ hai dịp lễ 2/9), tai nạn giao thông giảm 25 vụ, 18 người tử vong, 12 người bị thương,” bà Trịnh Thu Hà, Phó Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho hay.

Nếu tính chung hai ngày nghỉ Lễ Quốc khánh, cả nước có tổng số 88 vụ tai nạn giao thông làm 48 người tử vong và 55 người bị thương.

Liên quan đến công tác tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông của Công an các đơn vị, địa phương đã chủ động bố trí lực lượng, phương tiện tăng cường, tuần tra, xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông.

Cụ thể, đường bộ đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 9.452 trường hợp vi phạm; phạt tiền hơn 25,4 tỷ đồng; tạm giữ 37 xe ôtô, 2.472 xe môtô, 90 phương tiện khác, tước 391 giấy phép lái xe các loại; trừ điểm giấy phép lái xe 1.208 trường hợp. Trong đó, vi phạm nồng độ cồn xử lý 1.978 trường hợp, vi phạm tốc độ 2.103 trường hợp, chở hàng quá tải trọng 59 trường hợp, quá khổ giới hạn 27 trường hợp, chở quá số người quy định 71 trường hợp, vi phạm ma tuý 7 trường hợp.

Đường sắt phát hiện xử lý 2 trường hợp vi phạm, phạt tiền một triệu đồng; đường thuỷ phát hiện xử lý 189 trường hợp vi phạm phạt tiền 235 triệu đồng.

Trong ngày 31/8, không có cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản ánh đến đường dây nóng của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

Sáng 31/8, ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, các tuyến đường như Vành đai 3, Giải Phóng, Nguyễn Trãi, Lê Văn Lương hay các tuyến đường xung quanh Bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát di chuyển chậm nhưng không có hiện tượng ùn tắc.

“Tình hình trật tự an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc, các tuyến đường dẫn vào các điểm du lịch được bảo đảm, ổn định,” bà Hà thông tin thêm./.

