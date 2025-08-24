8 tháng, số vụ và số người bị thương do tai nạn giao thông giảm sâu hai con số

Thông tin từ Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, tháng 8/2025 (tính từ ngày 15/7/2025 đến ngày 14/8/2025), toàn quốc xảy ra 1.440 vụ tai nạn giao thông, làm chết 815 người và làm bị thương 945 người.

So với cùng kỳ năm 2024 giảm 368 vụ (20,35%), giảm 83 người chết (9,24%), giảm 306 người bị thương (24,46%).

Trong đó, đường bộ xảy ra 1.428 vụ, làm chết 810 người, bị thương 943 người, giảm 359 vụ (20,09%), giảm 76 người chết (8,58%), giảm 302 người bị thương (24,26%) so với cùng kỳ năm 2024.

Đường sắt xảy ra 6 vụ, làm chết 4 người, bị thương 1 người, giảm 7 vụ (53,85%), giảm 4 người chết (50%), giảm 4 người bị thương (80%).

Đường thủy xảy ra 5 vụ, làm chết 1 người, bị thương 1 người, giảm 1 vụ (16,67%), giảm 3 người chết (75%), số người bị thương không thay đổi.

Hàng hải xảy ra 1 vụ, không có người chết và bị thương, giảm 1 vụ (50%), số người chết và số người bị thương không thay đổi so với cùng kỳ năm 2024.

Trong tháng 8/2025, Cục Hàng không Việt Nam nhận được 17 báo cáo an toàn bắt buộc và 4 báo cáo tự nguyện, xảy ra 6 sự cố mức D, tăng 2 sự cố so với cùng kỳ năm 2024.

Nguyên nhân sự cố do hỏng hóc kỹ thuật tàu bay (3 sự cố), yếu tố con người (người lái tàu bay - 1 sự cố), và yếu tố thời tiết (2 sự cố).

Tính chung trong 8 tháng năm 2025 (tính từ ngày 15/12/2024 đến 14/8/2025), toàn quốc xảy ra 12.318 vụ tai nạn giao thông, làm chết 6.988 người, bị thương 8.151 người.

So với cùng kỳ năm 2024 giảm 3.795 vụ (23,55%), giảm 297 người chết (4,08%), giảm 3.944 người bị thương (32,61%).

Trong số này, đường bộ xảy ra 12.209 vụ, làm chết 6.911 người, bị thương 8.126 người. So với cùng kỳ năm 2024 giảm 3.770 vụ (23,59%), giảm 288 người chết (4%), giảm 3.940 người bị thương (32,65%).

Đường sắt xảy ra 71 vụ, làm chết 49 người, bị thương 17 người. So với cùng kỳ giảm 22 vụ (23,66%), giảm 15 người chết (23,44%), giảm 6 người bị thương (26,09%).

Đường thủy xảy ra 34 vụ, làm chết 24 người, bị thương 8 người. So với cùng kỳ giảm 2 vụ (5,56%), tăng 3 người chết (14,29%), tăng 2 người bị thương (33,33%).

Hàng hải xảy ra 4 vụ, làm chết 4 người, không có người bị thương, giảm 1 vụ (20%), tăng 3 người chết (300%), số người bị thương không thay đổi so với cùng kỳ năm trước.

Theo số liệu thống kê trong 8 tháng năm 2025 (tính từ ngày 16/12/2024 đến ngày 15/08/2025), Cục Hàng không Việt Nam đã nhận được 188 báo cáo an toàn bắt buộc, xảy ra 1 sự cố mức B, 1 sự cố mức C, 42 sự cố mức D và 144 vụ việc mức E, không xảy ra tai nạn.

Ngoài ra Cục còn nhận được 24 báo cáo tự nguyện trong kỳ.Phân loại theo nguyên nhân, có 1 sự cố mức B đang được Cục Hàng không Việt Nam tiến hành điều tra; 20 sự cố do hỏng hóc kỹ thuật tàu bay; 18 sự cố do con người (15 sự cố do sai lỗi của tổ lái và 1 sự cố do sai lỗi của nhân viên kỹ thuật, 1 sự cố do tổ lái và nhân viên kỹ thuật, 1 sự cố do nhân viên phục vụ mặt đất); 5 sự cố do yếu tố thời tiết./.

Nghiên cứu hình thức phạt lao động công ích với người vi phạm luật giao thông 6 tháng đầu năm 2025, toàn quốc xảy ra 9.398 vụ tai nạn giao thông, làm chết 5.293 người, bị thương 6.246 người. So với cùng kỳ 2024, giảm 3.009 vụ, giảm 201 người chết, giảm 3.203 người bị thương.