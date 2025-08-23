Tai nạn trên cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, 4 người bị thương

Ngày 23/8, theo thông tin từ cơ quan chức năng, trên tuyến đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến 4 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 30 phút ngày 23/8, tại Km77+960 tuyến đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng (hướng đi Hà Nội-Hải Phòng), thuộc địa phận xã An Khánh (thành phố Hải Phòng), xe ôtô tải 29H-074.xx đã va chạm với ôtô con biển kiểm soát biển kiểm soát 30K-358.xx đi cùng chiều.

Vụ va chạm khiến 4 người ngồi trên 2 ôtô bị thương. Ôtô con hư hỏng nặng, xe tải hư hỏng phần đầu xe.

Hiện chưa rõ danh tính hai người điều khiển xe ôtô và những người ngồi trên ôtô.

Cơ quan chức năng đã đưa người bị thương đi cấp cứu tại cơ sở y tế; phân luồng giao thông và khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc./.

