Đắk Lắk: Người phụ nữ đi xe đạp điện gây tai nạn rồi trốn khỏi hiện trường

Ngày 18/8, Công an xã Krông Pắc (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật một người phụ nữ đi xe đạp điện gây tai nạn giao thông cho người đi bộ nhưng bỏ mặc nạn nhân rồi rời khỏi hiện trường.

Theo đó, vào khoảng 3 giờ, ngày 17/8, tại đoạn đường Tỉnh lộ 9 qua thôn 4, xã Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk, bà L.T.Q (sinh năm 1980, trú tại thôn 1, xã Krông Pắc) làm nghề bán vé số đang đi bộ trên đường thì bị một người phụ nữ điều khiển xe đạp điện đi cùng chiều tông vào người. Vụ việc khiến bà Q bị thương nặng.

Sau khi gây tai nạn, người phụ nữ đi xe đạp điện đã để nạn nhân lại hiện trường rồi lấy phương tiện rời đi. Nạn nhân sau đó được người dân phát hiện và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện vùng Tây Nguyên.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Krông Pắc đã phối hợp với các lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk nhanh chóng khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau 3 giờ đồng hồ, lực lượng Công an đã tìm ra người phụ nữ gây tai nạn là bà T.T.P.L (sinh năm 1955, trú cùng xã).

Tại cơ quan Công an, bà L đã thành khẩn khai báo hành vi vi phạm của mình. Do trời tối và có xe ôtô đi ngược chiều bật đèn sáng chói nên bà không nhìn thấy người phụ nữ đang đi bộ cùng chiều, dẫn đến tai nạn.

Vì nghĩ trời tối không ai nhìn thấy vụ việc và không có camera xung quanh nên bà đã bỏ nạn nhân lại rồi lấy xe đạp điện rời khỏi hiện trường.

Hiện, nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện và đã qua cơn nguy kịch.

Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời khuyến cáo người dân khi để xảy ra tai nạn giao thông cần tích cực hỗ trợ nạn nhân đi cấp cứu, đảm bảo tính mạng.

Sau đó đến ngay cơ quan Công an để trình báo và phối hợp giải quyết vụ việc./.

