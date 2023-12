Đắk Lắk truy tìm đối tượng gây tai nạn làm 2 người tử vong rồi bỏ trốn

Ngày 30/12, xe ôtô do Nguyễn Phương Dương điều khiển đã va chạm với 2 xe máy đi theo hướng ngược lại, làm 3 người thương vong, sau đó Dương đã rời khỏi hiện trường.

Văn bản về việc truy tìm đối tượng Nguyễn Phương Dương.

Ngày 31/12, Công an huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa ban hành thông báo về việc truy tìm đối tượng có liên quan tới vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 30/12 tại buôn Đung B, xã Ea Khal, huyện Ea H’Leo khiến ba người thương vong.

Theo đó, vào lúc 17 giờ ngày 30/12/, tại Buôn Đung B, xã Ea Khal, huyện Ea H’Leo, vụ tai nạn nạn giao thông xảy ra giữa xe ôtô 51F-186.76 do Nguyễn Phương Dương (sinh năm 1997, thường trú, thôn Ea Sia, xã Ea Nam, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển đi theo hướng đi từ Buôn Đung B ra thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk và xe môtô 47D1- 619.25 do bà N.T.H chở theo bà Đ.T.N.H và xe môtô 47D1-586.84 do bà B.T.V điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại.

Hậu quả, bà N.T.H, bà B.T.V tử vong và bà Đ.T.N.H bị thương.

Sau khi sự việc xảy ra, tài xế Nguyễn Phương Dương đã rời khỏi hiện trường.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Ea H’Leo đang thực hiện các biện pháp truy tìm đối tượng Nguyễn Phương Dương và ra Quyết định truy tìm số 01/QĐ-TT ngày 31/12/2023, đồng thời thông báo đến các đơn vị địa phương có liên quan phối hợp truy tìm.

Công an huyện Ea H’Leo đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân nếu phát hiện thông tin về đối tượng trên kịp thời thông báo cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Ea H'Leo tại địa chỉ 651B, đường Giải Phóng, thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, hoặc Cơ quan Công an nơi gần nhất./.

Hà Nội: Tài xế xe tải gây sốc khi húc ngã người đi xe máy rồi bỏ trốn Cú va chạm với xe tải khiến chiếc xe máy đổ nhào, hai người trên phương tiện ngã xuống đường. Nguy hiểm hơn, người ngồi đằng sau thậm chí còn rúc đầu vào gầm xe tải.