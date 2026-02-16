Bộ trưởng Trần Hồng Minh kiểm tra nóng giao thông trước giờ đón Tết

Chiều nay 16/2 (tức ngày 29 tháng Chạp), Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh trực tiếp đi thị sát các loại hình vận tải như đường bộ, hàng không, đường sắt, đường sắt đô thị và thăm Cục Cảnh sát giao thông trước thềm năm mới.

Tại sân bay Nội Bài, Bộ trưởng Trần Hồng Minh đánh giá cao công tác chuẩn bị, nỗ lực của các đơn vị hàng không đảm bảo những chuyến bay an toàn, an ninh phục vụ hành khách trong dịp Tết, ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần giảm tình trạng các chuyến bay chậm, hủy.

Báo cáo về công tác phục vụ của ngành hàng không, ông Uông Việt Dũng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho biết, lĩnh vực hàng không ghi nhận sản lượng hành khách và hàng hóa đều tăng so với cùng kỳ. Ba cảng hàng không trọng điểm Nội Bài, Tân Sơn Nhất và Đà Nẵng đều tăng trưởng hai chữ số về hành khách.

Tổng sản lượng khai thác tại Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài đạt 688 lượt cất hạ cánh, 108,05 nghìn khách và 2,63 nghìn tấn hàng hóa thông qua cảng, tương ứng tăng 26,7% về số lượt cất hạ cánh, tăng 23,58% về hành khách và tăng 133,58% về hàng hóa thông qua cảng so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, nội địa đạt 348 lượt cất hạ cánh, 59,15 nghìn khách và 257,6 tấn hàng hóa (tăng 14,47% về số lượt cất hạ cánh, tăng 17,58% về hành khách và tăng 22,91% về hàng hóa); quốc tế đạt 340 lượt cất hạ cánh, 48,91 nghìn khách và 2,37 nghìn tấn hàng hóa (tăng 42,26% về số lượt cất hạ cánh, tăng 31,71% về hành khách và tăng 158,95% về hàng hóa).

Sau khi thị sát các khu vực trọng yếu ở sân bay như nhà ga hành khách T1, khu vực check-in, khu vực an ninh, Bộ trưởng Trần Hồng Minh nhấn mạnh, Tết luôn là dịp cao điểm của vận tải, trong đó có hàng không nên các đơn vị quản lý và vận hành phải tập trung phục vụ tốt nhất nhu cầu của hành khách, hạn chế thấp nhất tình trạng chậm chuyến, hủy chuyến.

Tại Bến xe Mỹ Đình, Bộ trưởng cũng trực tiếp khảo sát ý kiến hành khách về chất lượng dịch vụ tại bến xe, giá vé các nhà xe thu dịp này.

Theo ông Phạm Mạnh Hùng, Giám đốc Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội cho biết, những ngày cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán, bến đã nỗ lực kiểm soát chặt chất lượng dịch vụ, đảm bảo 100% khách tới bến có xe đi. Đến thời điểm này, các tuyến xe đều phục vụ đảm bảo, hiệu quả, an toàn. Đơn vị quản lý bến xe chưa nhận được bất cứ phản ánh nào về tình trạng nhồi nhét, tăng giá trái quy định.

Từ ngày 7 - 16/2 (tức ngày 20 - 29 tháng Chạp), mỗi ngày, 3 bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình, Gia Lâm khai thác hơn 1.700 lượt xe, tương đương so với cùng kỳ năm 2025. Lượng khách qua bến đạt hơn 184 nghìn hành khách, tăng gấp 3 - 4 lần so với ngày thường. Tổng lượng xe tăng cường là 995 xe.

Trong đó, tại Bến xe Mỹ Đình, lượng khách cao nhất đạt hơn 14,5 nghìn lượt/ngày, tập trung chủ yếu vào các tuyến: Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Quảng Ninh, Cao Bằng… Tại Bến xe Giáp Bát, lượng khách cao nhất đạt gần 16 nghìn lượt/ngày. Hành khách chủ yếu tập trung vào các tuyến: Ninh Bình, Thanh Hóa… Tại Bến xe Gia Lâm, lượng khách cao nhất đạt 2,6 nghìn lượt/ngày, chủ yếu đi các tuyến Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh.

“Trong những ngày cao điểm phục vụ vừa qua, các bến xe do công ty quản lý đã không để tình trạng xe chở quá tải, bán vé tùy tiện, đảm bảo mọi hành khách trên xe đều có vé trước khi xuất bến, hoạt động của bến và xe an toàn”, Giám đốc Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội khẳng định.

Đánh giá cao công tác tổ chức ở bến xe đã đảm bảo nền nếp, sạch sẽ, không có tình trạng chèn ép giá vé, Bộ trưởng Trần Hồng Minh lưu ý đơn vị quản lý bến xe phải tiếp tục đảm bảo an toàn, thuận tiện cho hành khách khi còn ít chuyến nữa là sang năm mới.

“Thời điểm sau Tết Nguyên đán, các xe khách trở lại Thủ đô dự báo rất đông, bến xe phải phối hợp với các đơn vị vận tải, phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân. Thời điểm này đã phục vụ tốt rồi, cao điểm sau Tết phải phục vụ tốt hơn nữa”, Bộ trưởng nói và yêu cầu đơn vị quản lý bến xe phải ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, bán vé, tạo sự hấp dẫn, an toàn, có nhiều ưu thế để hành khách lựa chọn.

Ở ga Cát Linh, ông Khuất Việt Hùng, Chủ tịch Công ty Đường sắt Hà Nội cho biết, Metro Hà Nội cùng với các phương tiện vận tải hành khách công cộng trên địa bàn Thủ đô miễn phí cho hành khách đi lại trong 9 ngày dịp Tết. Chương trình miễn phí từ ngày 14 - 22/2 (tức ngày 27 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giềng) được nhân dân đón nhận tích cực.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu đơn vị vận hành đặt an toàn lên hàng đầu, rà soát toàn bộ hệ thống kỹ thuật, tín hiệu, phòng cháy, chữa cháy; bố trí lực lượng hướng dẫn, phân luồng hành khách; hỗ trợ người già, trẻ em, người khuyết tật; phối hợp địa phương bảo đảm an ninh, kết nối thuận tiện với xe buýt, taxi, bãi gửi xe; đồng thời phải chủ động số hóa trong vận hành. Tất cả tuyến đường sắt đô thị sau này khi hoạt động cũng phải đưa ngay công nghệ thẻ vé liên thông vào.

Về phía Metro Hà Nội cam kết với mục tiêu phục vụ hành khách đi lại, công ty nỗ lực tối đa đảm bảo cho hành khách đi lại xuyên Tết đảm bảo an toàn, thuận tiện theo đúng chỉ đạo của Bộ trưởng.

Trong khi đó, tại Ga Hà Nội, Bộ trưởng Trần Hồng Minh kiểm tra phương án chạy tàu Tết và yêu cầu ngành đường sắt thực hiện nghiêm quy trình kiểm tra, bảo dưỡng đầu máy, toa xe; bảo đảm các thiết bị an toàn hoạt động chính xác.

Các đơn vị phải công khai đường dây nóng, minh bạch bán vé, ngăn chặn cò vé, tiêu cực và vận chuyển hàng cấm. Công tác vệ sinh toa xe, điều hòa, nước sinh hoạt, trang thiết bị y tế trên tàu được đặc biệt lưu ý.

Báo cáo với Bộ trưởng Trần Hồng Minh, ông Đặng Sỹ Mạnh, Chủ tịch Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, công ty đã đưa vào phục vụ người dân nhiều sản phẩm vận tải mới, đặc sắc, điển hình các đoàn tàu khách phục vụ du lịch trải nghiệm, kết nối văn hóa di sản.

Như tàu “Hà Nội 5 cửa ô” hành trình ga Hà Nội - ga Từ Sơn (Bắc Ninh, Bắc Giang) kết nối giữa Thăng Long và Kinh Bắc xưa được khai trương dịp 19/8 thu hút đông đảo khách du lịch, lúc nào cũng kín chỗ. Đoàn tàu cũng được đưa ra phục vụ người dân du xuân dịp Tết Nguyên đán này.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh đề nghị sang năm 2026 và đặc biệt trong nhiệm kỳ tới, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tiếp tục bảo đảm việc đi lại cho nhân dân thuận tiện và an toàn, đặc biệt phải an toàn tuyệt đối về vận hành tàu. Song song, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa trong quản lý, điều hành, nhất là quản lý con người.

Cũng trong chiều nay, Bộ trưởng Trần Hồng Minh đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Cục Cảnh sát giao thông. “Năm 2026, nhất là dịp Tết Nguyên đán, mong các đồng chí tiếp tục phát huy, làm sao để người dân đi lại thuận lợi nhất, an toàn nhất, tai nạn giao thông tiếp tục giảm sâu ở cả 3 tiêu chí. Chúc lực lượng cảnh sát giao thông một năm mới khí thế mới, niềm vui mới, thắng lợi mới,” Bộ trưởng Trần Hồng Minh nói.

Thông tin về tình hình giao thông trong 3 ngày nghỉ Tết (từ 27 đến 29 Tết), Đại tá Phạm Quang Huy - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông cho biết, đơn vị đã tăng cường tối đa lực lượng, phương tiện, tập trung giải quyết triệt để các nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông.

Cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý hơn 29 nghìn trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 87 tỷ đồng. Tai nạn giao thông trong 3 ngày đầu nghỉ Tết đã giảm cả 3 tiêu chí: xảy ra 145 vụ, làm chết 87 người, bị thương 91 người; so với 3 ngày đầu nghỉ Tết Nguyên đán năm 2025 giảm 52 vụ (giảm 26,40%), giảm 24 người chết (giảm 21,62%), giảm 44 người bị thương (giảm 32,59%)./.

Bị tai nạn giao thông, 28 người không còn cơ hội về nhà đón Tết Tại Hà Nội và các địa phương giáp ranh, tình hình trật tự, an toàn giao thông trong ngày được bảo đảm, không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài nghiêm trọng.