Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc dự báo chuyến bay dịp Tết tăng khoảng 50%

Theo Tập đoàn Sun Group, dự báo chuyến bay và hành khách qua Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 sẽ tăng cao so với cùng kỳ năm 2025.

Cụ thể, tổng số chuyến bay phục vụ dịp Tết này tăng khoảng 50% so với Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, trung bình khoảng 75 chuyến bay/ngày, những ngày cao điểm có thể lên đến 80-84 chuyến/ngày; lượng hành khách dự kiến đạt trên 720.000 lượt, gồm cả quốc nội và quốc tế tăng mạnh.

Đây là tín hiệu tích cực cho hoạt động du lịch và kinh tế-xã hội đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang đầu năm 2026.

Lãnh đạo Tập đoàn Sun Group cho biết, ngày 14/2 được ghi nhớ như một cột mốc lịch sử của Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc. Sân bay đã đón 50 chuyến bay quốc tế, con số cao nhất kể từ khi chính thức đi vào hoạt động từ năm 2012; tổng sản lượng hành khách trong ngày đạt 30.651 lượt, báo hiệu một mùa cao điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 sôi động.

Từ đầu năm 2026, Tập đoàn Sun Group đã chính thức tiếp nhận vận hành và đầu tư nâng cấp, mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc, nâng công suất phục vụ lên 20 triệu khách/năm trước thềm APEC 2027. Công trình được định hướng trở thành cảng hàng không quốc tế hiện đại hàng đầu thế giới.

Trong tổng số 86 chuyến bay đến Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc ngày 14/2, có 50 chuyến bay quốc tế và 36 chuyến nội địa, với tổng lượng khách hơn 30.650 lượt, gồm: Khách quốc tế 18.271 lượt và khách nội địa 12.380 lượt, cho thấy sự sôi động đồng đều ở cả hai phân khúc quốc nội và quốc tế.

Con số 50 chuyến bay quốc tế trong một ngày phản ánh rõ đà tăng trưởng mạnh mẽ của Phú Quốc trên bản đồ hàng không khu vực và diễn ra trong bối cảnh đảo ngọc này đang bước vào giai đoạn cao điểm du lịch Tết.

Để phục vụ hiệu quả cao điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc đã xây dựng phương án khai thác theo hướng chủ động, đồng bộ và linh hoạt. Cụ thể, cảng bổ sung nhân sự, phương tiện, trang thiết bị phục vụ; đồng thời, rà soát tổng thể hạ tầng, quy trình khai thác nhằm kịp thời điều chỉnh, tối ưu hoạt động trong điều kiện sản lượng tăng cao.

Bên cạnh đó, cảng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan và các hãng hàng không để rà soát, tổ chức lại quy trình phục vụ tại những khu vực dễ phát sinh ùn tắc như quầy làm thủ tục check-in, khu vực soi chiếu an ninh và băng chuyền hành lý.

Trên cơ sở đó, bố trí tăng cường nhân sự theo các khung giờ cao điểm, điều hành linh hoạt và kịp thời xử lý các tình huống ùn tắc cục bộ, bảo đảm hành khách được phục vụ thuận tiện, an toàn và thông suốt.

Mặt khác, Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc triển khai các hạng mục nâng cao chất lượng dịch vụ và năng lực khai thác như bổ sung hệ thống Wifi, nâng cấp hệ thống kích sóng, bổ sung màn hình hiển thị thông tin chuyến bay, quầy check-in, băng chuyền hành lý kết nối, áp dụng hình thức thu giá tự động không dừng nhằm giảm ùn tắc, nâng cao hiệu quả phục vụ./.

Hạn chế chuyến bay không đúng giờ tại Sân bay Phú Quốc dịp cao điểm du lịch Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc và các hãng bay chủ động rà soát, điều chỉnh kế hoạch bay từ sớm, từ xa nhằm hạn chế tối đa tình trạng chuyến bay khai thác không đúng giờ tại Sân bay Phú Quốc.