Thành phố Hồ Chí Minh: Bến xe, nhà ga đông nghẹt hành khách

Chiều 13/2 (nhằm ngày 26 tháng Chạp), ngày làm việc cuối trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, các bến xe, nhà ga tại Thành phố Hồ Chí Minh đông nghẹt hành khách. Lượng khách đông nhất là Bến xe miền Tây, lên đến gần 70.000 lượt khách qua bến trong ngày.

Khu vực quầy vé và sảnh chờ của các nhà xe tại Bến xe miền Tây luôn nhộn nhịp hành khách. Đặc biệt, khu vực nhà xe Phương Trang luôn trong tình trạng đông nghẹt hành khách ngồi chờ lên xe rời bến. Tại các khu vực lên xe, hàng dài người xếp hàng rồng rắn chờ lên xe, tiếng loa thông báo chuyến vang lên liên tục.

Ông Nguyễn Minh Tiến, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bến xe miền Tây cho biết, trong đợt phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, hôm nay (26 tháng Chạp) dự kiến là ngày cao điểm nhất, khi bến xe có trên 69.000 lượt hành khách xuất bến.

Bến xe đã thống nhất với các đơn vị vận tải để đảm bảo xe phục vụ hành khách, đồng thời tăng cường thêm xe bên ngoài vào bến để giải tỏa hành khách những lúc cao điểm. Bến xe cũng đã đề nghị Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cấp thêm 200 phù hiệu tuyến cố định, điều chuyển xe từ tuyến ít khách sang tuyến đông khách.

Theo ghi nhận trong chiều 13/2, một số thời điểm cũng xảy ra ùn ứ phương tiện trên đường Kinh Dương Vương (đoạn qua Bến xe miền Tây), nhất là lượng xe khách xếp hàng dài ra vào bến.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đã bố trí nhân sự túc trực điều tiết, hỗ trợ Bến xe miền Tây phân luồng cho các phương tiện di chuyển từ đường Kinh Dương Vương ra Quốc lộ 1 và ngược lại, qua đó giúp tình hình cơ bản ổn định.

Theo ông Nguyễn Minh Tiến, hiện tại Bến xe vẫn đảm bảo phục vụ hành khách trong những ngày cao điểm. Theo thống kê, đa số hành khách đã đặt vé cũng như mua vé trước, khi khách đến chỉ cần vào bến và lên xe đi liền. Do đó, Bến xe miền Tây xảy ra có tình trạng phải xếp hàng dài mua vé tại các quầy.

Dự kiến trong 10 ngày phục vụ trước Tết, Bến xe miền Tây phục vụ khoảng 510.000 lượt hành khách, bình quân mỗi ngày có trên 51.000 lượt khách. Tính đến 26 tháng Chạp, lượng vé đã bán trước cũng như lượng khách xuất bến đã đạt được 65% so với kế hoạch.

Ông Nguyễn Quốc Thắng, nhân viên điều phối của Nhà xe Mỹ Duyên (khai thác tuyến Bến xe miền Tây-Sóc Trăng) cho biết, năm nay lượng khách đi về miền Tây rất đông. Các xe chạy hết công suất trong những ngày gần đây để đảm bảo phục vụ hành khách. Ngày 26 tháng Chạp là cao điểm nhất trong đợt Tết Nguyên đán năm nay, trong đó phục vụ đông khách nhất là khung từ 9-11 giờ trưa.

Cùng với Bến xe miền Tây, các bến xe lớn tại khu vực TP. Hồ Chí Minh do Tổng Công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn (Samco) cũng có lượng khách tăng cao. Trong suốt đợt phục vụ Tết, Bến xe miền Đông mới dự báo có 164.400 lượt khách xuất bến; Bến xe miền Đông có 181.900 lượt khách; Bến xe miền Tây dự kiến có 842.000 lượt khách; Bến xe An Sương có trên 97.400 lượt khách; Bến xe Ngã Tư Ga có trên 54.000 lượt khách.

Ông Nguyễn Xuân Điền, Phó Chánh Văn phòng Tổng Công ty Samco ) cho biết, trong đợt cao điểm từ ngày 13/2 đến ngày 15/2, các bến tổ chức bán vé phục vụ hành khách từ 5 giờ đến 21 giờ trong ngày đối với đơn vị ủy thác bến bán vé và 24/24 đối với đơn vị tự bán vé. Giá vé tăng 40% đối với tuyến gần (cự ly dưới 300 km) và 60% đối với tuyến xa (cự ly trên 300km).

Cũng như Bến xe miền Tây, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cũng dự kiến có 1.062 chuyến bay với hơn 164.000 lượt khách trong ngày làm việc cuối năm. Đây được xem là mức kỷ lục từ trước tới nay, với chủ yếu là khách rời Thành phố Hồ Chí Minh đi về các địa phương cũng như đi quốc tế.

Sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến có hơn 164.000 lượt khách trong ngày làm việc cuối năm. Đây được xem là mức kỷ lục từ trước tới nay. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Theo đó, chuyến bay đi từ Tân Sơn Nhất là 531 chuyến với 104.884 lượt khách và chuyến bay đến 531 chuyến với 59.549 lượt khách. Số chuyến bay quốc nội vẫn chiếm đa số, với hơn 710 chuyến bay đi và đến, với lượng khách đi lại trong nước qua sân bay Tân Sơn Nhất là trên 100.000 lượt khách.

Trong khi đó, ga Sài Gòn và Dĩ An tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng nhộn nhịp hành khách rời thành phố về quê đón Tết. Ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, trong ngày, ga Sài Gòn có 16 đoàn xuất phát đi các ga miền Trung và phía Bắc. Khu vực ga Sài Gòn-Dĩ An-Biên Hòa có khoảng 8.000 hành khách lên tàu, riêng tại ga Sài Gòn có khoảng 5.500 hành khách.

Ở các khu vực cửa ngõ của Thành phố Hồ Chí Minh, trong chiều 13/2, lượng phương tiện di chuyển qua các nút giao tăng cao nhưng không xảy ra ùn tắc kéo dài. Ở cửa ngõ phía Tây Bắc, đoạn qua nút giao An Sương phương tiện khá đông lúc gần 17 giờ. Các xe ôtô nối đuôi nhau thành hàng dài trên Quốc lộ 22 (đường Lê Quang Đạo), đoạn từ hầm chui An Sương đến đường Nguyễn Thị Trên. Tuy nhiên, nhờ lực lượng chức năng túc trực điều tiết giao thông nên không xảy ra ùn tắc.

Khu vực nút giao An Phú thông thoáng, nhờ hầm chui HC1-02 đã được thông xe đầu tháng 2 vừa qua. Cùng với hầm chui HC1-01, việc thông xe hầm chui HC1-02 giúp hình thành trục lưu thông liên tục giữa khu vực trung tâm thành phố và cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây, góp phần từng bước phát huy hiệu quả tổng thể của nút giao An Phú. Trong khi đó, ở phía Tây tình hình giao thông cũng ổn định.

Tại bến đường thủy, theo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, bình quân mỗi ngày phà Cát Lái vận chuyển 42.400 lượt khách (giảm 10% so với cùng kỳ năm 2025), 174 chuyến đôi (giảm 11% so với cùng kỳ năm 2025); phà Bình Khánh phục vụ khoảng 24.400 lượt khách (tăng 20% so với cùng kỳ), 156 chuyến đôi (tăng 41% so với cùng kỳ). Trong khi đó, phà biển Cần Giờ-Vũng Tàu mỗi ngày từ 50 đến 60 chuyến (đi và về), bình quân 3.100 khách./.

Bến xe, nhà ga TP Hồ Chí Minh đông nghẹt hành khách trong ngày làm việc cuối năm Chiều 13/2, các bến xe, nhà ga tại Thành phố Hồ Chí Minh đông nghẹt hành khách; bến xe miền Tây có lượng khách gần 70.000 lượt khách qua bến, sân bay Tân Sơn Nhất có hơn 164.000 lượt khách trong ngày.