Cao tốc Bắc-Nam đoạn qua Gia Lai sẽ khai thác từ 22h tối nay

Ngày 12/2, ông Bùi Trọng Lai, đại diện Ban quản lý dự án 85, Bộ Xây dựng, thông tin cho biết, các đơn vị thi công đang khẩn trương hoàn thành các công đoạn cuối cùng, để đưa vào khai thác đoạn tuyến cao tốc Bắc-Nam từ phía Bắc hầm Cù Mông, tỉnh Đắk Lắk tới Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai từ 22 giờ ngày 12/2. Sau khi đưa vào khai thác, tuyến cao tốc này sẽ kết nối với cao tốc Quảng Ngãi-Hoài Nhơn.

“Hiện, các đơn vị thi công đang hoàn thiện các công tác phòng cháy chữa cháy và hoàn thiện một số biển báo giao thông sửa đổi mới theo yêu cầu của Cục Đường bộ. Ban Điều hành dự án lưu ý trong thời gian đầu khai thác, các phương tiện khi lưu thông trên cao tốc cần tuân thủ tốc độ quy định, chú ý quan sát nhằm bảo đảm an toàn,” đại diện Ban quản lý dự án 85, ông Bùi Trọng Lai cho biết.

Trước đó, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng) Cao Việt Hùng đã ký Công văn số 282 BQLDA2-QNHN gửi Ủy ban Nhân dân hai tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai về việc thông xe đưa vào khai thác vận hành Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi-Hoài Nhơn thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 nhằm đáp ứng nhu cầu lưu thông của người dân trong dịp Tết Nguyên đán.

Như vậy, đến cuối ngày 12/2, toàn tuyến cao tốc Hoài Nhơn-Quy Nhơn (70km) và một phần cao tốc Quy Nhơn-Chí Thạnh (20km từ hầm Cù Mông nối vào cao tốc Hoài Nhơn-Quy Nhơn) chính thức khai thác sẽ có thêm gần 180km đường bộ cao tốc Bắc-Nam qua miền Trung sẽ giúp rút ngắn đáng kể hành trình đi lại qua khu vực./.

Phó Thủ tướng: Quyết tâm hoàn thành 4 dự án cao tốc Bắc-Nam, không lùi tiến độ Phó Thủ tướng Lê Thành Long yêu cầu thi công "3 ca, 4 kíp," thi công cuốn chiếu các hạng mục, bảo đảm hoàn thành Dự án thành phần đoạn Chí Thạnh-Vân Phong vào dịp 19/12/2025 theo kế hoạch.