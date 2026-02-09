Quảng Trị: Sạt lở trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đoạn qua xã Kim Ngân

Chiều 9/2, thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị, trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở tại Km156+750 khiến giao thông ách tắc. Hiện các lực lượng chức năng đã khắc phục và thông tạm một làn xe.

Cụ thể, trong sáng cùng ngày, một vụ sạt lở đã xảy ra tại Km156+750, trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, đoạn qua xã Kim Ngân.

Vị trí sạt lở có chiều dài khoảng 40m, chiều rộng 7m, chiều cao khối sạt ước 3,5m, đất đá tràn xuống mặt đường gây cản trở giao thông.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Văn phòng Quản lý đường bộ II.4 đã chỉ đạo Công ty cổ phần 483 khẩn trương huy động xe, máy móc và nhân lực để khắc phục sự cố.

Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã tiến hành thu dọn đất đá, tạm thời thông tuyến một làn xe, bảo đảm phương tiện lưu thông qua khu vực.

Hiện công tác theo dõi diễn biến sạt lở tiếp tục được triển khai nhằm kịp thời xử lý nếu phát sinh nguy cơ mất an toàn, nhất là trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp./.

Thanh Hóa: Sớm di dời các hộ dân vùng nguy cơ sạt lở ở Xuân Sơn Thanh Hóa đang khẩn trương di dời hơn 40 hộ dân ở Xuân Sơn do nguy cơ sạt lở đất từ các vết nứt lớn, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.