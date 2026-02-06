Hà Nội: Khẩn trương khắc phục sự cố tại cầu Long Biên

Ngày 6/2, nguồn tin từ Công ty cổ phần Đường sắt Hà Hải cho biết, đơn vị vừa phát hiện hư hỏng nghiêm trọng tại nút dàn thép mạ thượng (giữa Ô10 và Ô11) nhịp 18 trên cầu Long Biên.

Hiện bản thép tiếp điểm bị đứt toàn bộ tiết diện, các thanh mạ thượng bị tách rời tại hai nút giàn thượng và hạ lưu, đe dọa trực tiếp đến an toàn công trình và an toàn giao thông.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã chỉ đạo thực hiện khẩn cấp các biện pháp như: Về vận tải đường sắt, phong tỏa khu gian Hà Nội - Gia Lâm; điều chỉnh lộ trình các tuyến khách/hàng qua cầu Thăng Long; tổ chức đón trả khách tại ga Gia Lâm cho tuyến Hà Nội-Hải Phòng.Về giải pháp đảm bảo an toàn trước mắt, ngành đường sắt tổ chức cảnh giới, phòng vệ đường bộ hành hai bên cầu 24/24h; huy động đơn vị tư vấn và đơn vị thi công hoàn thành việc lắp dựng hệ trụ tạm bằng cột Palê, thép hình để chống đỡ nút dàn bị hỏng và tiến hành thử tải theo tải trọng hiện hành.Kết quả thử tải cho thấy vẫn còn ứng suất biến dạng dư, chưa đủ điều kiện an toàn để chạy tàu.

Hiện Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam giao Công ty cổ phần Đường sắt Hà Hải thường xuyên theo dõi các vị trí trụ tạm, vị trí nút giàn bị hư hỏng để kịp thời phát hiện các hiện tượng bất thường (nếu có) nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cũng đã lập phương án và thực hiện sửa chữa khẩn cấp gia cố, thay thế ngay các vị trí nút giàn bị hư hỏng. Trước mắt, các đơn vị liên quan thực hiện sửa chữa khẩn cấp thay thế ngay các bản thép tiếp điểm, nút dàn thép mạ thượng (giữa Ô10 và Ô11) nhịp 18.

Dự kiến hoàn thành vào ngày 11/2, sau đó tiến hành thử tải cầu, nếu kết quả thử tải đáp ứng các điều kiện đảm bảo an toàn sẽ cho phép khai thác chạy tàu nhẹ qua cầu.

Về lâu dài, các đơn vị liên quan sẽ tiến hành kiểm định nhịp 18; kiểm tra, đánh giá các nhịp kết cấu dàn khác, đề xuất giải pháp sửa chữa, gia cố đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện lưu thông qua cầu

.Cùng với đó, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã báo cáo và đề xuất với Bộ Xây dựng và Cục Đường sắt Việt Nam giao Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam chủ động tổ chức thực hiện gia cố và kiểm định ngay nhằm đánh giá chính xác trạng thái chịu lực của các Nút dàn, kết cấu dàn chủ để dự báo các nguy cơ tiềm ẩn có thể gây hư hỏng tương tự và đề xuất giải pháp sửa chữa, gia cố phù hợp.

Theo ghi nhận của phóng viên, cầu Long Biên bắc qua sông Hồng thuộc tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng được khởi công xây dựng tháng 9 năm 1898 và khánh thành năm 1902, đã quá niên hạn sử dụng theo quy định. Cầu dài khoảng 1.700m, kết cấu ban đầu gồm 19 nhịp Dàn thép có đường sắt chạy ở giữa, hai bên cánh gà là đường bộ hành.

Trong thời gian chiến tranh, cầu đã bị phá hoại các nhịp dàn số 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 và đã được thay thế bằng các hệ dầm quân dụng tạm T66 cho đường sắt và UYKM (kết cấu vạn năng) cho đường bộ hành và sử dụng từ đó đến nay.

Mặc dù đã nhiều lần được gia cố, sửa chữa theo nhiều giai đoạn, tuy nhiên hư hỏng về kết cấu đặc biệt là kết cấu thép tiếp tục diễn ra trên suốt phạm vi chiều dài cầu cả các nhịp dàn thép và các nhịp dầm dân quân dụng tạm; kết cấu thép bị rỉ nhiều, các vị trí thanh giàn, bản nút bị rỉ, hao mòn tiết diện, các hư hỏng tiềm ẩn khó dự đoán mức độ phát triển; cầu đang phải duy trì khai thác với tải trọng và tốc độ hạn chế./.

