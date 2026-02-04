Miễn phí vé Metro Bến Thành-Suối Tiên trong hai ngày cao điểm 16-17/2

Ngày 4/2, bà Văn Thị Hữu Tâm, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đường sắt đô thị số 1 Thành phố Hồ Chí Minh (HURC1) cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, hành khách đi metro số 1 Bến Thành-Suối Tiên sẽ được hỗ trợ 100% giá vé trong hai ngày 16-17/2 (tức 29 tháng Chạp và mùng 1 Tết).

Theo bà Văn Thị Hữu Tâm, để chào đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công ty HURC1 đã phối hợp cùng với doanh nghiệp triển khai chương trình miễn phí vé đi tàu cho hành khách vào 16 và 17/2.

Hành khách sử dụng thẻ Căn cước hoặc Căn cước công dân gắn chip; mã QR trên ứng dụng HCMC Metro HURC; nhận miễn phí vé giấy có chứa mã QR tại các máy kiosk tự động để qua cổng soát vé.

Trong thời gian triển khai chương trình miễn phí vé, trường hợp hành khách vẫn mua vé, hệ thống sẽ vẫn tính phí và công ty sẽ không thực hiện hoàn trả số tiền hành khách đã thanh toán.

Tính năng “QR HCMC Metro” trên ứng dụng HCMC Metro HURC sẽ bắt đầu xuất hiện từ ngày 16/2 đến hết ngày 17/2.

Hiện Công ty HURC1 cũng đã xây dựng kế hoạch chạy tàu trong dịp Tết sắp tới, từ ngày 12/2 đến ngày 22/2 (nhằm 25 tháng Chạp đến Mùng 6 Tết).

Theo đó, từ ngày 12-13/2, công ty vận hành 249 lượt tàu/ngày, thời gian hoạt động từ 5 giờ đến 23 giờ; từ ngày 14-15/2, vận hành 256 lượt tàu/ngày, hoạt động từ 5 giờ đến 23 giờ. Ngày 16/2, đơn vị vận hành 250 lượt tàu, hoạt động từ 5 giờ đến 23 giờ.

Ngày 17/2 (tức mùng 1 Tết), metro Bến Thành-Suối Tiên sẽ phục vụ nhu cầu đi lại của người dân sau thời điểm giao thừa, với việc vận hành 20 lượt tàu, thời gian hoạt động từ 0 giờ 30 phút đến 2 giờ sáng, giãn cách 6 phút/chuyến.

Trong ngày này, tuyến cũng vận hành 251 lượt tàu, thời gian hoạt động từ 5 giờ đến 23 giờ. Từ ngày 18/2 đến ngày 22/2 (tức từ mùng 2-6 Tết), công ty vận hành 256 lượt tàu/ngày, thời gian hoạt động từ 5-23 giờ.

Nhằm bảo đảm việc đi lại trong dịp Tết Nguyên đán 2026 được an toàn, thông suốt và thuận tiện, Công ty HURC1 khuyến nghị hành khách sắp xếp thời gian di chuyển phù hợp, theo dõi thông tin kế hoạch chạy tàu và các thông báo điều chỉnh được niêm yết tại nhà ga và trên các kênh thông tin chính thức của HURC1.

Hành khách thực hiện mua vé, sử dụng vé hợp lệ theo đúng quy định; chấp hành nghiêm các quy định về an ninh, an toàn, phòng cháy chữa cháy tại nhà ga và trên tàu; giữ gìn trật tự, vệ sinh và văn minh nơi công cộng.../.

