Hà Nội: Phân luồng giao thông phục vụ chương trình 'Hòa nhạc ánh sáng'

Ngày 30/1, Công an thành phố Hà Nội phát thông báo phân luồng giao thông, tổ chức hướng đi cho các phương tiện tham gia giao thông phục vụ Chương trình "Hòa nhạc ánh sáng-Chào năm mới 2026."

Ngày 31/1, tại Quảng trường Cách mạng tháng Tám (phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội) sẽ diễn ra Chương trình "Hòa nhạc ánh sáng-Chào năm mới 2026."

Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, Công an thành phố Hà Nội tổ chức phân luồng giao thông và hướng đi cho các loại phương tiện như sau: từ 14 giờ ngày 31/1 đến hết ngày 31/1, Công an thành phố tạm cấm toàn bộ phương tiện lưu thông trên các tuyến đường xung quanh khu vực Quảng trường Cách mạng tháng Tám gồm: Tràng Tiền (từ Trần Quang Khải đến Ngô Quyền), Phan Chu Trinh (từ Lý Thường Kiệt đến Quảng trường Cách mạng tháng Tám), Lê Thánh Tông (từ Lý Thường Kiệt đến Quảng trường Cách mạng tháng Tám), Cổ Tân, Lý Thái Tổ (từ Quảng trường Ngân hàng Nhà nước đến Quảng trường Cách mạng tháng Tám), Ngô Quyền (từ Quảng trường Ngân hàng Nhà nước đến Hai Bà Trưng), Hai Bà Trưng (từ Ngô Quyền đến Lê Thánh Tông), Đặng Thái Thân, Phạm Ngũ Lão.

Ngoài ra, Công an thành phố Hà Nội tạm cấm toàn bộ xe tải thông dụng, xe tải chuyên dùng, xe ôtô chở khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng công an, quân đội và các phương tiện ưu tiên khác theo quy định của pháp luật) và hạn chế đối với xe ôtô cá nhân, xe môtô hoạt động trên một số tuyến đường gồm: Ngô Quyền (từ Hai Bà Trưng đến Trần Hưng Đạo), Hai Bà Trưng (từ Ngô Quyền đến Lê Duẩn), Phan Chu Trinh (từ Lý Thường Kiệt đến Trần Hưng Đạo), Lê Thánh Tông (từ Lý Thường Kiệt đến Trần Hưng Đạo), Quảng trường Ngân hàng Nhà nước, Lý Đạo Thành, Tông Đản, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hàng Bài, Bà Triệu, Quang Trung.

Trong thời gian trên, Công an thành phố Hà Nội tổ chức hướng đi cho các phương tiện trong diện tạm cấm, hạn chế như sau: các phương tiện từ các phường, xã phía Đông, Đông Bắc thành phố Hà Nội (Gia Lâm, Long Biên, Phúc Lợi, Việt Hưng…) đi các phường, xã phía Tây, Tây Bắc thành phố (Hai Bà Trưng, Đống Đa, Từ Liêm, Ô Diên...) đi qua cầu Nhật Tân, cầu Long Biên, cầu Vĩnh Tuy, cầu Thanh Trì-đi Đê 401, Trần Nhật Duật, Yên Phụ, Thanh Niên, Võ Chí Công, Vành đai III... và ngược lại.

Các phương tiện từ các phường, xã phía Bắc thành phố Hà Nội (Tây Hồ, Đông Anh…) đi các phường, xã phía Nam thành phố (Hoàng Mai, Thanh Trì...) đi qua cầu Nhật Tân, cầu Thăng Long - đi Võ Chí Công, Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Vành đai II, Vành đai III... và ngược lại.

Đối với các tuyến đường và phương tiện khác chấp hành theo Quyết định số 01/2026/QĐ-UBND ngày 4/1/2026 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành quy định về hoạt động của các phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội và các văn bản điều chỉnh khác của cơ quan có thẩm quyền.

Công an thành phố đồng thời đề nghị Sở Xây dựng thành phố Hà Nội căn cứ vào thông báo phân luồng để chỉ đạo các đơn vị chức năng điều chỉnh lộ trình các tuyến xe buýt, hạn chế hoạt động trên các tuyến đường theo nội dung thông báo; đồng thời tạm dừng trông giữ phương tiện trên các tuyến đường xung quanh khu vực Quảng trường Cách mạng tháng Tám nêu trên.

Công an thành phố Hà Nội đề nghị người tham gia giao thông chấp hành, lựa chọn lộ trình di chuyển phù hợp và hỗ trợ lực lượng Công an hoàn thành nhiệm vụ./.

Lam Trường, Trúc Nhân, Quân A.P biểu diễn trong 'Hòa nhạc Ánh sáng 2026' Trong chương trình, âm nhạc giữ vai trò dẫn dắt cảm xúc, ánh sáng mở rộng không gian biểu đạt, công nghệ mang đến những phương thức trình diễn hiện đại, còn di sản tạo nên chiều sâu và bản sắc.