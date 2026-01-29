Bộ Xây dựng phản hồi đề xuất đầu tư cao tốc Pleiku-Buôn Ma Thuột-Gia Nghĩa

Bộ Xây dựng vừa có văn bản phản hồi đề xuất của Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai về việc đầu tư tuyến đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Tây, đoạn Pleiku-Buôn Ma Thuột-Gia Nghĩa theo phương thức đối tác công tư (PPP), trong đó lưu ý việc nghiên cứu dự án phải tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành về thẩm quyền, trình tự, thủ tục đầu tư và tỷ lệ vốn Nhà nước tham gia.

Tại văn bản số 1099/BXD-KHTC ngày 26/1/2026, Bộ Xây dựng cho biết dự án có quy mô lớn, đi qua địa bàn nhiều địa phương và có sử dụng vốn ngân sách Nhà nước.

Do đó, việc nghiên cứu đầu tư cần được thực hiện đúng quy định của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thi hành, bảo đảm phù hợp với quy hoạch, khả năng cân đối nguồn lực và thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật.

Bộ Xây dựng đồng thời dẫn ý kiến của Bộ Tài chính đối với đề xuất đầu tư dự án. Theo Bộ Tài chính, các dự án PPP có quy mô lớn, triển khai trên địa bàn nhiều địa phương và có sử dụng vốn Nhà nước cần được đánh giá kỹ về sự cần thiết, hiệu quả kinh tế-xã hội, phương án tài chính và khả năng cân đối nguồn lực.

Căn cứ Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 57/2024/QH15, tỷ lệ vốn Nhà nước tham gia dự án PPP không vượt quá 50% tổng mức đầu tư, trừ trường hợp đặc biệt do Quốc hội quyết định.

Vì vậy, phương án đề xuất Nhà nước tham gia 70% vốn để thực hiện dự án theo hình thức PPP như kiến nghị của Tập đoàn Đức Long Gia Lai được cho là chưa phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Liên quan đến trình tự triển khai, Bộ Xây dựng đề nghị Tập đoàn Đức Long Gia Lai làm việc với Ủy ban Nhân dân các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng để báo cáo Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thống nhất chủ trương nghiên cứu dự án và lựa chọn một địa phương làm cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

Trên cơ sở đề xuất chính thức và sự thống nhất của các địa phương liên quan, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp, hướng dẫn các thủ tục tiếp theo theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, vào tháng 10/2025, Tập đoàn Đức Long Gia Lai đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất đầu tư tuyến cao tốc Pleiku-Buôn Ma Thuột-Gia Nghĩa với chiều dài khoảng 257 km, đi qua các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng.

Theo đề xuất, giai đoạn 1 của dự án đầu tư 4 làn xe hoàn chỉnh, vận tốc thiết kế 100 km/h, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 80.000 tỷ đồng. Do cho rằng điều kiện kinh tế khu vực Tây Nguyên còn nhiều khó khăn, khả năng thu hồi vốn thấp, doanh nghiệp kiến nghị thực hiện dự án theo phương thức PPP với cơ cấu vốn gồm 30% do nhà đầu tư huy động và 70% từ ngân sách Nhà nước.

Theo quy hoạch, tuyến cao tốc Pleiku-Buôn Ma Thuột-Gia Nghĩa thuộc trục cao tốc Bắc-Nam phía Tây, đã được xác định trong Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tuy nhiên, đến nay tuyến cao tốc này chưa được quyết định chủ trương đầu tư cụ thể, chưa xác định giai đoạn triển khai cũng như phương án huy động nguồn vốn.

Liên quan đến năng lực tài chính của doanh nghiệp đề xuất, báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2025 của Tập đoàn Đức Long Gia Lai cho thấy, tại thời điểm 30/9/2025, tổng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp đạt 1.452 tỷ đồng, trong khi tổng nợ phải trả ngắn hạn lên tới 2.092 tỷ đồng, vượt quá tài sản ngắn hạn khoảng 640 tỷ đồng.

Trong báo cáo tài chính bán niên năm 2025 đã được kiểm toán soát xét, đơn vị kiểm toán cũng nhận định tồn tại yếu tố dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp./.

