Chủ tịch Hội đồng châu Âu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 29/1, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa cùng đoàn đại biểu đã đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ.

Sáng 29/1, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa cùng đoàn đại biểu đã đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ (đường Bắc Sơn, Hà Nội) nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, theo lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường.

Trong không khí trang nghiêm, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa cùng đoàn đại biểu đã tới đặt vòng hoa tại khu vực quảng trường Ba Đình phía trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, nơi cách đây hơn 80 năm, ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa cùng đoàn đại biểu kính cẩn nghiêng mình trước nơi yên nghỉ của Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, Người chiến sỹ cộng sản quốc tế mẫu mực, Người bạn thân thiết của các dân tộc yêu chuộng hòa bình và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới.

Trước đó, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa cùng đoàn đại biểu đã tới đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ (đường Bắc Sơn, Hà Nội).

Chuyến thăm diễn ra đúng vào thời điểm quan hệ hai bên Việt Nam-EU đã phát triển mạnh mẽ, sâu rộng nhất trong khu vực sau hành trình 35 năm, từ những hỗ trợ nhân đạo ban đầu vào những năm 1990 đến nay, hướng tới việc nâng tầm quan hệ Việt Nam-EU lên giai đoạn phát triển mới./.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa Chiều 29/1/2026, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa đang thăm chính thức Việt Nam.