Đưa Nghị quyết thành hành động: Củng cố nền tảng hợp tác toàn diện Việt-Nga

Ngày 28/1, hãng thông tấn TASS của Nga đăng bài viết của Trưởng Văn phòng Đại diện TASS tại Việt Nam, ông Yuri Denisovich đưa ra những nhận định tích cực từ kết quả của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với quan hệ hai nước.

Với tiêu đề “Các mục tiêu đã rõ ràng, các nhiệm vụ đã được xác định: Tại sao các quyết định của Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lại quan trọng đối với Nga?", tác giả nhấn mạnh các mục tiêu phát triển của Việt Nam không chỉ được xác định cho 5 năm tới mà còn vạch ra các định hướng để xây dựng xã hội Việt Nam trong dài hạn, đến năm 2045.

Bài báo cũng nhấn mạnh Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi điện và điện đàm chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV.

Tác giả nêu rõ việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam được Nga đánh giá tích cực và là yếu tố góp phần làm sâu sắc thêm hợp tác với một đối tác quan trọng và đáng tin cậy ở Đông Nam Á, cũng như thúc đẩy các lợi ích chung trên trường quốc tế. Những nỗ lực chung giữa hai nước theo truyền thống hướng tới tăng cường an ninh và ổn định ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Bên cạnh đó, điều này cũng đảm bảo sự ổn định và tính dễ dự đoán trong chính sách đối ngoại tổng thể của Việt Nam, tạo điều kiện cho việc tiếp tục hợp tác toàn diện giữa hai nước, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, năng lượng…

Bài viết khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn là lực lượng lãnh đạo và tổ chức chính trị-xã hội lớn nhất cả nước. Hiện nay, số lượng đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam đã lên tới hơn 5,6 triệu người - tăng khoảng 500.000 đảng viên so với Đại hội XIII năm 2021. Điều này cho thấy sự ủng hộ của người dân đối với các chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng tăng.

Tác giả nhấn mạnh trong 40 năm qua, Việt Nam đã thực hiện công cuộc Đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng năm 1986. Việt Nam đã trải qua một chặng đường dài từ một quốc gia nông nghiệp lạc hậu, bị chiến tranh tàn phá trở thành một trong những quốc gia hiện đại phát triển năng động nhất với nền kinh tế thị trường quy mô lớn định hướng xã hội chủ nghĩa.

Năm 2025, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đạt 514 tỷ USD, xếp thứ 32 thế giới, và GDP bình quân đầu người đạt hơn 5.000 USD, nằm trong nhóm các nước có thu nhập trung bình cao. Việt Nam đã xây dựng được nền tảng vững chắc về quy mô kinh tế, cơ sở hạ tầng, tiềm năng sản xuất và mức độ hội nhập. Việt Nam đứng trước lựa chọn: hoặc tạo ra bước đột phá và gia nhập nhóm các nước phát triển có mức thu nhập cao trong những thập kỷ tới, hoặc mắc kẹt trong sự trì trệ của tăng trưởng trung bình, với mức tăng năng suất chậm và sự suy giảm dần khả năng cạnh tranh.

Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa ra câu trả lời cho câu hỏi này. Tầm nhìn dài hạn, quyết tâm chính trị mạnh mẽ và sự lãnh đạo cân bằng của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ góp phần vào sự phát triển ổn định bền vững của đất nước trên mọi lĩnh vực.

Trong những năm tới, Việt Nam cần đẩy nhanh tiến độ ở tất cả các lĩnh vực trọng điểm, nền kinh tế phải có bước nhảy vọt và duy trì tốc độ tăng trưởng cao ổn định. Việt Nam không chỉ phải đạt được các mục tiêu trong kế hoạch 5 năm 2026-2030 mà còn phải đặt nền tảng vững chắc để đạt được các chỉ tiêu phát triển cao hơn nữa vào năm 2045./.

Truyền thông Nga đánh giá cao tầm vóc và định hướng phát triển của Đại hội XIV Bài viết của Trưởng ban Ban Thông tin, Viện Kinh tế thuộc Viện Hàn lâm khoa học Nga đánh giá Đại hội XIV của Đảng có ý nghĩa bước ngoặt chiến lược đối với sự nghiệp phát triển của Việt Nam.