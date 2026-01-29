Giới học giả Ấn Độ đánh giá về thành công của Đại hội XIV của Đảng

Ủy ban Đoàn kết Ấn Độ-Việt Nam (IVSC) tại Kolkata vừa tổ chức hội thảo nhằm trao đổi, đánh giá những kết quả và thành tựu nổi bật của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam, diễn ra từ ngày 19-23/1.

Hội thảo diễn ra tại trụ sở IVSC với sự tham dự của đông đảo thành viên.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch cấp cao của IVSC, ông Prem Kapoor đã khái quát những nội dung trọng tâm của Đại hội, làm rõ ý nghĩa chính trị và định hướng phát triển lâu dài được đề ra tại sự kiện trọng đại này.

Trong bài phát biểu đề dẫn, bà Kusum Jain, Chủ tịch IVSC Kolkata, phân tích sâu hơn các quyết sách then chốt của Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời điểm lại chặng đường phát triển kinh tế ấn tượng của Việt Nam kể từ công cuộc Đổi mới, nhấn mạnh những chuyển biến mang tính nền tảng trong mô hình tăng trưởng và quản trị quốc gia.

Tiến sỹ Tilottama Mukherjee, Trưởng khoa Khoa học Chính trị, Trường Cao đẳng Syamaprasad, đã làm rõ các nội dung cốt lõi của Đại hội XIV, đặc biệt là nỗ lực của Việt Nam trong công cuộc phòng, chống tham nhũng và tinh giản bộ máy hành chính.

Theo bà, những cải cách này hướng tới mục tiêu chiến lược đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045.

Trong khi đó, ông Amitabha Chakraborty, Phó Chủ tịch IVSC, chia sẻ góc nhìn về câu chuyện tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam hiện đại, cho rằng sự vươn lên này vẫn khiến nhiều thế lực bên ngoài phải dè chừng.

Phát biểu bế mạc hội thảo, ông Arvind Kori, Trưởng Ban Thanh niên IVSC, đã nhắc lại chuyến thăm Việt Nam năm 2025, đề cao những đóng góp quan trọng của những người đi trước trong việc vun đắp và thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa Ấn Độ và Việt Nam.

Hội thảo cũng ghi nhận nhiều ý kiến trao đổi sôi nổi từ nhiều thành viên của IVSC, góp phần làm sâu sắc thêm nhận thức về ý nghĩa và tác động của Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam./.

