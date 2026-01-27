Bầu cử Hạ viện Nhật Bản: Chiến dịch tranh cử chính thức bắt đầu

Ngày 27/1, hoạt động vận động tranh cử cho cuộc bầu cử Hạ viện Nhật Bản, dự kiến diễn ra ngày 8/2 tới, đã chính thức bắt đầu trên cả nước trong bối cảnh Thủ tướng Sanae Takaichi tìm kiếm sự ủng hộ của cử tri nhằm tiếp tục triển khai các chính sách kinh tế và an ninh của bà.



Đây là cuộc bầu cử đầu tiên kể từ khi bà Takaichi nhậm chức Thủ tướng vào ngày 21/10/2025 và cũng là cuộc bầu cử đầu tiên kể từ khi đảng Dân chủ Tự do (LDP) chấm dứt liên minh kéo dài 26 năm với đảng Công Minh và thành lập liên minh cầm quyền mới với đảng Đổi mới Nhật Bản (JIP). Dự kiến hơn 1.270 ứng cử viên sẽ tranh cử 465 ghế tại Hạ viện. .



Liên minh cầm quyền do LDP dẫn dắt đặt mục tiêu giành đa số ghế tại Hạ viện, tương đương ít nhất 233 ghế - mức mà liên minh này nắm giữ trước khi Hạ viện giải tán vào cuối tuần trước.

Về phía phe đối lập, đảng Dân chủ Lập hiến Nhật Bản (CDPJ) và đảng Công Minh đã liên kết thành một mặt trận thống nhất, thành lập chính đảng mới nhằm cạnh tranh với khối bảo thủ cầm quyền.



Một trong những chủ đề trung tâm của chiến dịch tranh cử là đề xuất tạm dừng hoặc bãi bỏ thuế tiêu dùng đối với thực phẩm trong bối cảnh lạm phát kéo dài, đi kèm với những lo ngại về tình hình tài khóa của Nhật Bản.

Việc tìm kiếm nguồn tài chính thay thế và thời điểm thực hiện các biện pháp này cũng đang gây nhiều tranh luận. Các vấn đề then chốt khác bao gồm cam kết của Thủ tướng Takaichi về chính sách tài khóa “trách nhiệm nhưng quyết liệt,” quan hệ ngoại giao với Trung Quốc và Mỹ - đồng minh an ninh quan trọng của Nhật Bản, cũng như đề xuất cho phép các cặp vợ chồng lựa chọn sử dụng họ riêng sau khi kết hôn.



Mặc dù chính phủ của bà Takaichi hiện duy trì được mức ủng hộ tương đối cao, song vẫn đối mặt với sự bất ổn do liên minh LDP-JIP đang ở thế thiểu số tại Thượng viện, buộc chính phủ phải dựa vào sự ủng hộ của phe đối lập để thông qua các dự luật.

Quyết định bất ngờ giải tán Hạ viện và tổ chức tổng tuyển cử cũng vấp phải chỉ trích, khi động thái này được cho có thể làm chậm quá trình thông qua ngân sách tài khóa 2026, vốn dự kiến hoàn tất trước cuối tháng 3, trước khi tài khóa mới bắt đầu vào tháng 4.



Cuộc bầu cử Hạ viện lần này diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, khi đây là lần đầu tiên kể từ năm 1966 Hạ viện bị giải tán ngay đầu kỳ họp Quốc hội thường kỳ và là cuộc bầu cử Hạ viện đầu tiên được tổ chức vào tháng 2 kể từ năm 1990.

Theo quy định, cử tri Nhật Bản sẽ bỏ 2 phiếu trong cuộc bầu cử sắp tới để chọn ứng cử viên trong khu vực bầu cử của họ và phiếu còn lại để chọn đảng chính trị./.

Nhật Bản chính thức giải tán Hạ viện, tổ chức bầu cử sớm Đây là lần đầu tiên trong 60 năm, Hạ viện Nhật Bản bị giải tán vào đúng ngày khai mạc kỳ họp thường kỳ của Quốc hội và cũng là lần đầu kể từ khi kỳ họp thường kỳ Quốc hội bắt đầu diễn ra vào tháng 1.