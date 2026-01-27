Multimedia

Du lịch Việt Nam bứt phá ngoạn mục trong khu vực ASEAN

Năm 2025, Việt Nam chính thức vươn lên vị trí thứ 3 trong khu vực về lượng khách quốc tế với tốc độ tăng trưởng đứng đầu ASEAN.

Dương Linh
tang-truong-du-lich-viet-nam-info-ok.png

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam dẫn số liệu cập nhật của Ban Thư ký ASEAN cho biết, năm 2025, Việt Nam là quốc gia có mức tăng trưởng lượng khách quốc tế cao nhất trong ASEAN, vượt xa các điểm đến còn lại trong khu vực.

Theo đó, năm 2025, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt mức tăng trưởng 20,4% so với năm 2024, cao hơn rất nhiều so với các điểm đến lớn khác như Malaysia (+11,2%), Indonesia (+10,4%) hay Singapore (+2,7%), Philippines (+0,8%). Trong khi đó, một số điểm đến láng giềng ghi nhận sự sụt giảm về lượng khách quốc tế như Thái Lan (-7,2%), Campuchia (-16,9%), Myanmar (-8%).

Nhờ sự tăng trưởng đột phá, ngành du lịch Việt Nam đạt bước tiến mới, nâng tầm về quy mô thị trường. Với lượng khách quốc tế đạt con số 21,2 triệu lượt, Việt Nam vượt xa Singapore và Indonesia để vươn lên xếp thứ ba trong ASEAN, chỉ còn sau Malaysia (42 triệu lượt) và Thái Lan (33 triệu lượt). Kết quả này khẳng định vị thế ngày càng nổi bật của du lịch Việt Nam trên bản đồ du lịch khu vực./.

#Phát triển du lịch Việt Nam #Vị trí thứ 3 ASEAN về du khách quốc tế #Tăng trưởng du lịch 2025 #So sánh du lịch các nước ASEAN #Nâng cao vị thế du lịch Việt Nam
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Mai anh đào là giống cây rừng, được đưa về trồng trên đường phố Đà Lạt làm cảnh từ nhiều thập kỷ trước. (Ảnh: Chu Quốc Hùng/TTXVN)

Mai anh đào bung nở trên phố núi Đà Lạt

Đến thời điểm này, khắp phố núi Đà Lạt, rực rỡ bởi sắc hồng của Mai anh đào bắt đầu bung nở; từ ngày 16/1 tại Đà Lạt khai mạc Lễ hội Mai anh đào với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc, mời gọi du khách.

Những chiếc áo dài của bà Nguyễn Thị Bình trong trưng bày chuyên đề. (Ảnh: Thu Hương/TTXVN)

Trưng bày chuyên đề tôn vinh nhà ngoại giao Nguyễn Thị Bình

Trưng bày “Nguyễn Thị Bình -Trí tuệ, bản lĩnh và nhân cách phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh” khai mạc ngày 27/1 tại Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, tôn vinh sự đóng góp bền bỉ của một nhà ngoại giao tiêu biểu, biểu tượng trí tuệ, bản lĩnh và nhân cách Việt Nam trên trường quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với lãnh đạo Cuba

Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với lãnh đạo Cuba

Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba đánh giá cao những thành tựu lịch sử mà Đảng Cộng sản Việt Nam đạt được trong 40 năm Đổi mới, là nền móng vững chắc cho Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Ninh Bình: Giữ gìn và phát triển nghề trống Đọi Tam

Ninh Bình: Giữ gìn và phát triển nghề trống Đọi Tam

Làng nghề làm trống Đọi Tam (Ninh Bình) là một trong những nghề thủ công truyền thống lâu đời với nhiều sản phẩm như trống, thùng ngâm rượu,… tạo việc làm và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.