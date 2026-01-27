Hưng Yên khai thác tài nguyên văn hóa, du lịch đa dạng để tăng trưởng bền vững

Hưng Yên sau sáp nhập sở hữu nguồn tài nguyên văn hóa vật thể và phi vật thể phong phú. Việc khai thác nguồn tài nguyên cũng như lộ trình để phát huy giá trị - coi đó là động lực tăng trưởng mới đang là vấn đề đặt ra với tỉnh.

Khai thác tiềm năng lợi thế từ những giá trị cũ

Hưng Yên có 3.716 di tích trải rộng khắp địa bàn, gồm 6 di tích và cụm di tích quốc gia đặc biệt (Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến, phường Phố Hiến, Sơn Nam và xã Tân Hưng; đền An Xá, xã Hoàng Hoa Thám; Khu di tích Đa Hòa-Dạ Trạch, xã Mễ Sở và xã Triệu Việt Vương; chùa Thái Lạc, xã Như Quỳnh; chùa Keo, xã Vũ Tiên); Khu lăng mộ và đền thờ các vị vua Trần, xã Long Hưng) cùng 284 di tích cấp quốc gia; 884 di tích cấp tỉnh và 10 bảo vật quốc gia…

Bên cạnh di sản vật thể, Hưng Yên còn có 29 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, hơn 1.152 lễ hội truyền thống và 257 làng nghề và 53km đường bờ biển với hệ sinh thái đa dạng cho việc trải nghiệm tại các địa phương như Thụy Trường (Đông Thụy Anh), Cồn Vành (Hưng Phú), Cồn Đen (Nam Cường, Đông Thái Ninh)…

Cùng với đó, địa phương có lợi thế gần Thủ đô Hà Nội. Đây là thị trường giàu tiềm năng cho việc khai thác du lịch.

Theo ông Đỗ Hữu Nhân, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên, thời gian qua, Sở đã có nhiều đổi mới trong việc quảng bá, thu hút khách du lịch đến mảnh đất Phố Hiến. Công tác xúc tiến, quảng bá du lịch được đổi mới theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, gắn với chuyển đổi số.

Ngành đã bước đầu số hóa 13 khu, điểm du lịch; xây dựng bảng quét QR code thông tin du lịch Hưng Yên tại các điểm đến; review các điểm đến thông qua nền tảng mạng xã hội; phối hợp phát hành nhiều video, tập gấp, ấn phẩm truyền thông nhằm quảng bá, xúc tiến giới thiệu tiềm năng, sản phẩm du lịch của tỉnh phục vụ các hội nghị, hội thảo, hội chợ trưng bày triển lãm cả trong và ngoài nước; góp phần nâng cao mức độ nhận diện và khả năng tiếp cận thông tin của du khách.

Năm 2025, lượng khách du lịch đến Hưng Yên đạt 3,9 triệu lượt, trong đó có khoảng 71.000 lượt khách quốc tế; tổng thu du lịch đạt 1.700 tỷ đồng. Một số không gian, điểm đến mới như Khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2, 3; Vinhomes Eco Park đã trở thành điểm nhấn thu hút đông đảo khách tham quan, góp phần mở rộng loại hình và không gian du lịch của tỉnh.

Dù đã có những chuyển biến tích cực trong việc thu hút du khách, song tỉnh chưa kêu gọi được các nhà đầu tư lớn đầu tư vào lĩnh vực du lịch; chưa khai thác phát huy được tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển du lịch.

Trước yêu cầu đó, ngành du lịch tỉnh Hưng Yên xác định phát triển theo hướng đa dạng hóa dịch vụ-gia tăng trải nghiệm-nâng cao giá trị văn hóa gắn với không gian phát triển mới sau sáp nhập.

Làm rõ hơn nội dung trên, ông Đỗ Hữu Nhân cho biết ngành tập trung tái cấu trúc và nâng tầm các dòng sản phẩm chủ lực, từng bước nghiên cứu xây dựng và đưa vào hoạt động thí điểm các sản phẩm, trải nghiệm mới phù hợp với điều kiện thực tiễn và lợi thế sẵn có. Cùng với đó, ngành đưa du lịch văn hóa-tâm linh phát triển theo hướng kết nối không gian di sản, hình thành các tuyến, cụm điểm có câu chuyện chung, trải nghiệm sâu, tiêu biểu hiện nay là tuyến đường kết nối di sản văn hóa, du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng, phục dựng thương cảng Phố Hiến…

Cùng với đó, du lịch sinh thái biển và nghỉ dưỡng ven biển được tỉnh đầu tư có chọn lọc tại các khu vực như Cồn Vành, Cồn Đen gắn bảo tồn hệ sinh thái với phát triển dịch vụ chất lượng cao. Từng bước hình thành các sản phẩm nghỉ dưỡng đặc trưng của vùng ven biển phía Bắc cũng sẽ được Hưng Yên đặc biệt quan tâm phát triển.

Đồng quan điểm, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thị Trường Giang, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết, dù Phố Hiến - Hưng Yên đã được công nhận là Khu di tích quốc gia đặc biệt với 16 di tích tiêu biểu nhưng địa phương chưa xây dựng được một định vị thương hiệu thống nhất hoặc “câu chuyện điểm đến” đủ sức lan tỏa.

Các ấn phẩm quảng bá chủ yếu mô tả từng di tích đơn lẻ, thiếu tính liên kết giữa di sản-lễ hội-nghề truyền thống-ẩm thực-trải nghiệm khiến giá trị lịch sử-văn hóa chưa được chuyển hóa thành sản phẩm du lịch có tính cạnh tranh dài hạn. Lượng khách đến tỉnh tăng không ổn định, chủ yếu là khách nội địa đi trong ngày, chi tiêu thấp. Các doanh nghiệp du lịch và cộng đồng địa phương chưa tham gia sâu vào hoạt động thiết kế sản phẩm và quảng bá thương hiệu…

Du khách tại Khu du lịch sinh thái Cồn Vành (huyện Tiền Hải). (Ảnh: Vũ Quang/TTXVN)

Kiên trì mục tiêu phát triển du lịch

Năm 2026, tỉnh Hưng Yên phát động phong trào thi đua với chủ đề “Hành động quyết liệt-Tăng trưởng đột phá-Phát triển bền vững," hướng tới thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội ngay từ năm đầu nhiệm kỳ mới. Trọng tâm của phong trào là quyết tâm đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số (10,5%), đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng, mặt bằng, cơ chế, chính sách; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao chất lượng cải cách hành chính, chuyển đổi số và hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp.

Theo ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, tạo nền tảng và động lực cho cả nhiệm kỳ 2026-2030. Do đó, bên cạnh việc phát huy các lĩnh vực tăng trưởng truyền thống, các ngành, địa phương cần chủ động nhận diện, ưu tiên phát triển các động lực tăng trưởng mới, bảo đảm tăng trưởng nhanh nhưng bền vững.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên khẳng định, công nghiệp và xây dựng tiếp tục là động lực tăng trưởng chủ yếu trong năm 2026 với yêu cầu từng dự án phải có sản phẩm cụ thể, đóng góp trực tiếp cho tăng trưởng. Việc chuẩn bị 1.100ha đất nông nghiệp sạch được xác định là bước đi quan trọng, tạo điều kiện cần và đủ cho phát triển công nghiệp và đô thị trong giai đoạn tới. Cùng với đó, giải ngân vốn đầu tư công được tỉnh coi là một trong những động lực tăng trưởng then chốt.

Đáng chú ý, ông Phạm Quang Ngọc nhấn mạnh công nghiệp văn hóa gắn với du lịch tâm linh là một động lực tăng trưởng mới của tỉnh Hưng Yên trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

Phân tích rõ hơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên cho rằng, trong khu vực Đồng bằng sông Hồng, không nhiều địa phương sở hữu bề dày giá trị văn hóa, văn hiến như Hưng Yên với số lượng lớn di tích được xếp hạng cấp quốc gia; đặc biệt là quần thể di tích Phố Hiến - nơi hội tụ nhiều giá trị lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh đặc sắc.

Bên cạnh đó, Hưng Yên có lợi thế giáp ranh Thủ đô Hà Nội, sở hữu các khu đô thị mới hiện đại, đầy đủ điều kiện phát triển các loại hình vui chơi, giải trí, dịch vụ, hoàn toàn có thể trở thành những điểm đến du lịch hấp dẫn.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên, khi các giá trị văn hóa-du lịch được kết nối theo chuỗi sản phẩm, dòng người đến tham quan, chiêm bái sẽ được chuyển hóa thành dòng tiền, tạo động lực tăng trưởng mới, bền vững cho địa phương.

Để cụ thể tiềm năng đó, Hưng Yên sẽ nghiên cứu, ban hành các cơ chế, quyết sách mạnh mẽ hơn nhằm khơi dậy và phát huy hiệu quả nguồn lực từ văn hóa phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Ông Phạm Quang Ngọc cho rằng, đối với lĩnh vực văn hóa-du lịch, tỉnh cần xác định mục tiêu rõ ràng, lộ trình cụ thể cho từng giai đoạn và cả nhiệm kỳ. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành, tỉnh cần kiên trì, kiên định với mục tiêu đã đề ra thì mới có thể tạo ra những thành quả lâu dài.

“Đầu tư cho văn hóa không thể cho kết quả ngay trong một năm như xây dựng một tuyến đường, nhưng sẽ phát huy giá trị trong 5-10 năm tiếp theo. Vì vậy, trong điều hành, chúng ta phải kiên định với mục tiêu này," Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh./.

