Cao Bằng đặt mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số

Cách đây 85 năm, ngày 28/1/1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc qua cột mốc 108 Pác Bó (Cao Bằng) sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước.

Đây là sự kiện có ý nghĩa lịch sử trọng đại, mở ra một giai đoạn phát triển mới của cách mạng, tạo tiền đề cho những thắng lợi vĩ đại của dân tộc Việt Nam sau này.

Điểm tựa tinh thần vững chắc

Đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng, sự kiện Bác Hồ về nước là nguồn động lực tinh thần to lớn, là điểm tựa vững chắc để địa phương không ngừng phấn đấu trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương.

Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Phan Thăng An nhấn mạnh: "Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng luôn đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, từng bước vươn lên phát triển. Từ một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, Cao Bằng đang tích cực khai thác tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh; đồng thời bảo tồn và phát huy hiệu quả các giá trị di sản văn hóa-lịch sử cách mạng. Qua đó giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau."

Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Cao Bằng xác định du lịch mũi nhọn kinh tế trọng tâm, sản phẩm du lịch “Non nước Cao Bằng” dần trở thành thương hiệu có sức lan tỏa; toàn tỉnh ước đón 7,8 triệu lượt khách (tăng hơn 53% so với giai đoạn 2016 - 2020), tổng thu từ du lịch đạt khoảng 5.500 tỷ đồng, tăng hơn 3 lần so với trước.

Các “địa chỉ đỏ” như Pác Bó, rừng Trần Hưng Đạo, Chiến thắng Biên giới Đông Khê 1950 không chỉ là niềm tự hào lịch sử, mà còn trở thành nguồn lực quan trọng cho phát triển du lịch bền vững, gắn kết giáo dục truyền thống với kinh tế.

Ông Nguyễn Quốc Trung - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng, cho biết: “Giai đoạn 2026-2030, Cao Bằng đặt mục tiêu đưa du lịch-dịch vụ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp lớn vào GRDP của tỉnh. Trọng tâm là phát triển đa dạng sản phẩm du lịch xanh, bền vững gắn với Công viên địa chất toàn cầu, du lịch cộng đồng, sinh thái và nghỉ dưỡng. Chúng tôi rất mong được Trung ương quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông chiến lược, nhất là đường cao tốc và quốc lộ kết nối các điểm du lịch; có cơ chế, chính sách đặc thù để thu hút nhà đầu tư lớn, hỗ trợ vốn ưu đãi cho doanh nghiệp và cộng đồng; đồng thời tăng cường xúc tiến, quảng bá ở tầm quốc gia và quốc tế để lan tỏa thương hiệu du lịch Cao Bằng."

Dấu ấn khác của tỉnh Cao Bằng trong nhiệm kỳ 2021-2025 là tỉnh đã hoàn thành xóa trên 19.000 nhà dột nát, với kinh phí hơn 955 tỷ đồng. Việc hoàn thành chương trình an sinh lớn nhất lịch sử của tỉnh đã khẳng định những quyết sách đúng đắn của cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Cao Bằng.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa cho biết việc xóa hàng nghìn căn nhà tạm, nhà dột nát, giúp các hộ nghèo, gia đình chính sách, nhất là các hộ vùng biên giới, ổn định cuộc sống, yên tâm lao động, sản xuất, xây dựng quê hương.

Thác Bản Giốc ở biên giới Việt-Trung nằm trong Công viên Địa chất Toàn cầu Non nước Cao Bằng. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Biến tiềm năng thành động lực phát triển

Kể từ ngày Bác Hồ đi trên đường mòn, vượt mốc 108 về nước, đến nay hạ tầng giao tỉnh Cao Bằng đã trở đòn bẩy quan trọng, mở ra vận hội phát triển mới cho địa phương. Trong đó, tuyến cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh chính thức thông tuyến kỹ thuật giai đoạn 1, đánh dấu lần đầu tiên Cao Bằng có đường cao tốc kết nối trực tiếp với mạng lưới giao thông quốc gia. Đây được xem là bước ngoặt lịch sử, mở ra không gian phát triển mới cho tỉnh biên giới, nhất là các lĩnh vực kinh tế cửa khẩu, du lịch và dịch vụ.

Năm 2025, dù đối mặt nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh và áp lực điều hành, tỉnh Cao Bằng vẫn giữ vững ổn định kinh tế, xã hội. GRDP tăng 7,2%; thu ngân sách đạt gần 4.500 tỷ đồng; giải ngân vốn đầu tư công vượt 110% kế hoạch. Đặc biệt, dự án cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh đang được đẩy nhanh tiến độ, tạo động lực phát triển mới cho địa phương. Chất lượng cuộc sống nhân dân được nâng cao.

Cao Bằng đặt mục tiêu năm 2026 đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số. Tỉnh xác định phát triển du lịch bền vững là ngành kinh tế mũi nhọn, gắn với Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng; đồng thời phát triển kinh tế rừng, kinh tế cửa khẩu theo hướng hiện đại. Song song với đó là chăm lo phát triển văn hóa, xã hội; bảo đảm an sinh cho mọi người dân, nhất là người có công, hộ nghèo, đồng bào vùng sâu, vùng xa...

Trước yêu cầu và thời cơ phát triển mới, tỉnh Cao Bằng đang đứng trước những vận hội lớn đan xen không ít thách thức. Để hiện thực hóa mục tiêu “xây dựng Cao Bằng trở thành tỉnh năng động, phát triển nhanh và bền vững," Đảng bộ, toàn dân, toàn quân, cả hệ thống chính trị tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cách mạng, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, chung sức, đồng lòng biến tiềm năng thành động lực phát triển thực chất, biến khát vọng thành những hành động cụ thể, hiệu quả./.

