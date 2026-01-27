EP hoãn đưa ra quyết định về thỏa thuận thương mại với Mỹ

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels ngày 27/1, Nghị viện châu Âu (EP) hôm 26/1 đã lùi thời hạn đưa ra phán quyết về việc có tái khởi động tiến trình đàm phán thỏa thuận thương mại giữa Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ vào tuần tới hay không.

Tính tới thời điểm hiện tại, EP vẫn chưa khôi phục các thủ tục lập pháp liên quan đến vấn đề này.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Chủ tịch Ủy ban Thương mại Quốc tế của EP Bernd Lange cho biết, các nhóm đàm phán của EP sẽ nhóm họp vào ngày 4/2 tới để đánh giá lại tình hình trước khi đưa ra quyết định tiếp theo.

Động thái trên được đưa ra sau khi EP hồi tuần trước quyết định tạm dừng tiến trình phê duyệt thỏa thuận thương mại EU-Mỹ nhằm phản đối những phát ngôn và động thái gây tranh cãi từ phía Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan tới vấn đề Greenland.

Theo các nghị sỹ châu Âu, những tuyên bố trên đi ngược lại tinh thần hợp tác và đối tác chiến lược giữa hai bên, buộc EP phải cân nhắc lại việc tiếp tục thúc đẩy các thủ tục lập pháp trong lĩnh vực thương mại với Mỹ./.

