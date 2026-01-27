Càphê việt nam bứt phá xuất khẩu, khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế

Xuất khẩu càphê Việt Nam tăng mạnh, vượt thủy sản để trở thành mặt hàng nông sản giá trị cao, khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế và đóng góp tích cực cho tăng trưởng thương mại.

Trong những ngày đầu năm mới, xuất khẩu càphê của Việt Nam đang ghi nhận những tín hiệu tăng trưởng hết sức tích cực, góp phần tạo nên điểm sáng nổi bật trong bức tranh thương mại quốc gia.

Chỉ trong hai tuần đầu tiên của năm, kim ngạch xuất khẩu càphê đã đạt hơn 433 triệu USD, vượt qua thủy sản để trở thành mặt hàng nông sản có giá trị xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam, chỉ đứng sau nhóm sản phẩm gỗ.

Tại tỉnh Đắk Lắk – thủ phủ càphê của cả nước, người nông dân đang bước vào vụ sản xuất với nhiều kỳ vọng mới. Trên những nương cà phê xanh mướt, hoạt động chăm sóc, tưới nước và đầu tư kỹ thuật được đẩy mạnh hơn bao giờ hết./.