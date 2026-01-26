Xót xa dự án nhà hỏa táng "đắp chiếu" hơn 20 năm tại Đà Nẵng

Xã hội
Giáo dục Y tế Pháp luật Giao thông Người Việt bốn phương
Toàn cảnh dự án Nhà hỏa táng Hội An nhìn từ trên cao với quy mô diện tích lên đến 170.000 m2. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Toàn cảnh dự án Nhà hỏa táng Hội An nhìn từ trên cao với quy mô diện tích lên đến 170.000 m2. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Dự án nằm lọt thỏm giữa khu nghĩa trang, bên cạnh nhà máy xử lý rác thải và cơ sở sản xuất tại phường Hội An Tây. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Dự án nằm lọt thỏm giữa khu nghĩa trang, bên cạnh nhà máy xử lý rác thải và cơ sở sản xuất tại phường Hội An Tây. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Cổng vào dự án sau hai thập kỷ giờ chỉ còn là những khối bê tông trơ trọi, cỏ dại bủa vây. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Cổng vào dự án sau hai thập kỷ giờ chỉ còn là những khối bê tông trơ trọi, cỏ dại bủa vây. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Nhà hỏa táng Hội An nằm ngay trong khu vực nghĩa trang của khu dân cư nhằm mục đích phục vụ hỏa táng cho nhân dân, nhưng đã thành điểm ô nhiễm. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Nhà hỏa táng Hội An nằm ngay trong khu vực nghĩa trang của khu dân cư nhằm mục đích phục vụ hỏa táng cho nhân dân, nhưng đã thành điểm ô nhiễm. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Cây cối và cỏ dại phủ lấp gần như toàn bộ các lối đi bên trong dự án. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Cây cối và cỏ dại phủ lấp gần như toàn bộ các lối đi bên trong dự án. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Khối nhà trung tâm dang dở với phần mái tôn đã bị gió thổi bay hoàn toàn. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Khối nhà trung tâm dang dở với phần mái tôn đã bị gió thổi bay hoàn toàn. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Hàng trăm nghìn mét vuông "đất vàng" lâm vào cảnh nhếch nhác, bỏ hoang lãng phí. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Hàng trăm nghìn mét vuông "đất vàng" lâm vào cảnh nhếch nhác, bỏ hoang lãng phí. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Những khu nhà dịch vụ chỉ còn lại phần khung, bên dưới là cỏ dại và rác thải bủa vây. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Những khu nhà dịch vụ chỉ còn lại phần khung, bên dưới là cỏ dại và rác thải bủa vây. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Hệ khung sắt rỉ sét mục nát tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Hệ khung sắt rỉ sét mục nát tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Cận cảnh phần mái nhà mục nát, phơi mình dưới nắng mưa suốt 20 năm qua. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Cận cảnh phần mái nhà mục nát, phơi mình dưới nắng mưa suốt 20 năm qua. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Mái nhà chỉ còn trơ khung sắt suốt nhiều năm. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Mái nhà chỉ còn trơ khung sắt suốt nhiều năm. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Không gian bên trong các khu nhà cây cỏ mọc um tùm và trở thành tụ điểm mất an ninh trật tự và ô nhiễm môi trường. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Không gian bên trong các khu nhà cây cỏ mọc um tùm và trở thành tụ điểm mất an ninh trật tự và ô nhiễm môi trường. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Những bức tường gạch xây dang dở, loang lổ và nhếch nhác. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Những bức tường gạch xây dang dở, loang lổ và nhếch nhác. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Cây cối mọc xuyên qua cả những khung cửa chưa kịp lắp dựng. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Cây cối mọc xuyên qua cả những khung cửa chưa kịp lắp dựng. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Những mảng ngói vỡ vụn rơi vãi khắp nơi trong khu vực dự án. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Những mảng ngói vỡ vụn rơi vãi khắp nơi trong khu vực dự án. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Nhiều người dân tận dụng khu đất trống trước cổng vào để đổ rác thải xây dựng. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Nhiều người dân tận dụng khu đất trống trước cổng vào để đổ rác thải xây dựng. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Công trình hơn 12,8 tỷ đồng nằm trơ khung hơn 20 năm như một bài học đau xót về sự lãng phí. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Công trình hơn 12,8 tỷ đồng nằm trơ khung hơn 20 năm như một bài học đau xót về sự lãng phí. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Xót xa dự án nhà hỏa táng "đắp chiếu" hơn 20 năm tại Đà Nẵng

Dự án Nhà hỏa táng Hội An (Đà Nẵng) rộng 170.000 m2 bỏ hoang hơn 20 năm, gây lãng phí nghiêm trọng nguồn ngân sách và trở thành điểm đen về ô nhiễm môi trường.

Thanh Phong
Theo dõi VietnamPlus
#Dự án nhà hỏa táng bỏ hoang hơn 20 năm #Ô nhiễm môi trường từ công trình đình trệ #Lãng phí ngân sách và đất đai #Tình trạng xuống cấp của công trình xây dựng #Ảnh hưởng của dự án tới cộng đồng địa phương #Mất an toàn do cấu trúc mục nát #Môi trường và an ninh khu vực bỏ hoang #Quản lý và thất thoát tài nguyên công cộng TP. Đà Nẵng Quảng Nam

Tin liên quan