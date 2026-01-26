Xót xa dự án nhà hỏa táng "đắp chiếu" hơn 20 năm tại Đà Nẵng
Dự án Nhà hỏa táng Hội An (Đà Nẵng) rộng 170.000 m2 bỏ hoang hơn 20 năm, gây lãng phí nghiêm trọng nguồn ngân sách và trở thành điểm đen về ô nhiễm môi trường.
