Đà Nẵng tổ chức phiên chợ Tết đưa hàng Việt lên 5 xã miền núi

Ngày 26/1, thông tin từ Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng cho biết, nhằm bảo đảm cân đối cung - cầu, bình ổn thị trường và chăm lo đời sống đồng bào vùng cao dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đơn vị đã phối hợp cùng các cơ quan liên quan tổ chức nhiều phiên chợ đưa hàng Việt về 5 xã miền núi.

Cụ thể, các xã được chọn tổ chức phiên chợ năm nay gồm: Tây Giang (diễn ra từ ngày 26 đến 27/1); Hùng Sơn (từ ngày 29 đến 30/1); Bến Hiên (từ ngày 1 đến 2/2); Nam Giang (từ ngày 3 đến 4/2) và xã Khâm Đức (diễn ra từ ngày 6 đến 7/2).

Các mặt hàng bày bán tại phiên chợ rất đa dạng, tập trung vào nhu cầu tiêu dùng dịp Tết như lương thực, thực phẩm, bánh mứt, đồ khô, hàng gia dụng. Các sản phẩm phục vụ sinh hoạt hằng ngày đều bảo đảm chất lượng, rõ nguồn gốc xuất xứ với mức giá hợp lý. Đáng chú ý, hầu hết hàng hóa đều có chương trình khuyến mãi tặng quà hoặc giảm giá trực tiếp từ 5-10% cho người mua.

Phiên chợ Tết chủ yếu được tổ chức tại các xã vùng biên giới nhằm hỗ trợ người dân khó khăn mua sắm các mặt hàng Tết thuận tiện. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ông Huỳnh Xuân Sơn - Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng: "So với các năm trước, chương trình lần này được tổ chức với quy mô lớn hơn, số lượng xã tham gia nhiều hơn, hàng hóa phong phú và thiết thực hơn, qua đó thể hiện sự quan tâm của các cấp chính quyền thành phố Đà Nẵng đối với đời sống đồng bào miền núi, nhất là trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc".

Các phiên chợ miền núi này là một trong nhiều chương trình thuộc Kế hoạch số 3622/KH-SCT của Sở Công Thương về thực hiện các giải pháp bảo đảm cung - cầu dịp Tết. Bên cạnh đó, Sở còn phối hợp vận động triển khai các hoạt động tặng quà thiện nguyện cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương, góp phần bảo đảm an sinh xã hội để bà con vùng cao đón Tết Bính Ngọ 2026 đầm ấm./.