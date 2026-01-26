Người dân thành phố Huế tin tưởng vào tầm nhìn chiến lược mới của Đảng

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã thể hiện rõ nét niềm tin sắt son, ý chí kiên cường, quyết tâm mạnh mẽ và tầm nhìn chiến lược mới của Đảng.

Trước thành công rực rỡ và ý nghĩa chiến lược của Đại hội, các tầng lớp nhân dân thành phố Huế vô cùng phấn khởi, tràn đầy tin tưởng và kỳ vọng vào những quyết sách lớn lao, mang tính đột phá đã được thông qua.

Với sự đồng thuận cao về ý chí và hành động trong toàn Đảng, cùng sức mạnh đoàn kết của toàn dân tộc, người dân Cố đô luôn một lòng sát cánh, chung sức, chung lòng cùng đồng bào cả nước, góp phần xây dựng một nước Việt Nam văn minh, giàu đẹp, phồn vinh và hạnh phúc.

Nâng cao thu nhập cho người dân

Tiến sỹ Nguyễn Công Định, giảng viên Trường Đại học Kinh tế Huế-Đại học Huế chia sẻ ông vô cùng vui mừng và phấn khởi trước thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng.

Đây thực sự là dấu mốc lịch sử quan trọng của dân tộc, mở ra kỷ nguyên mới để đất nước ta vươn mình mạnh mẽ, phát triển giàu mạnh, văn minh và thịnh vượng.

Trong kỳ Đại hội này, Tiến sỹ Nguyễn Công Định đặc biệt tâm đắc với tinh thần “lấy dân làm gốc”, đặt nhân dân làm trung tâm, chủ thể và mục tiêu của mọi quyết sách.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV ra mắt Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

Đại hội đã nhấn mạnh việc lắng nghe ý kiến nhân dân, phát huy tối đa vai trò làm chủ của người dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Là một nhà nghiên cứu về kinh tế, ông rất ấn tượng với những mục tiêu phát triển đầy tham vọng và khả thi mà Đại hội đề ra. Cụ thể, đến năm 2030 đưa nước ta trở thành quốc gia có công nghiệp hiện đại theo hướng hiện đại hóa, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, xây dựng Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, sánh vai với các cường quốc trên thế giới.

Để đạt được những mục tiêu này, Tiến sỹ Nguyễn Công Định cho rằng cần tập trung vào một số giải pháp then chốt như: Giữ vững sự ổn định kinh tế vĩ mô trước những biến động phức tạp của tình hình thế giới, duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững thông qua việc điều tiết chính sách hiệu quả; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế một cách quyết liệt, tập trung phát triển công nghiệp chế tạo công nghệ cao, công nghiệp thiết kế vi mạch bán dẫn, logistics số, dịch vụ tài chính số, du lịch cao cấp và các ngành kinh tế xanh; phát huy tối đa thế mạnh của các vùng kinh tế trọng điểm, giảm dần khoảng cách phát triển giữa các địa phương, đồng thời tận dụng hiệu quả nguồn nhân lực chất lượng cao, ngăn chặn tình trạng chảy máu "chất xám."

Ông tin tưởng và kỳ vọng dưới sự lãnh đạo của Đảng trong nhiệm kỳ mới, đất nước ta sẽ đạt được những bước tiến đột phá, nâng cao đáng kể đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đưa Việt Nam vững bước trên con đường phát triển phồn vinh, hạnh phúc.

Phát triển và hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng

Nhà văn Phan Thanh Hòa, cư trú tại thành phố Huế cho rằng, nhiệm kỳ trước, đất nước ta đã phải đối mặt với vô vàn thách thức từ những biến động phức tạp của tình hình thế giới và đại dịch COVID-19.

Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, kiên định, bản lĩnh và quyết đoán của Đảng, chúng ta đã vượt qua mọi khó khăn, đưa đất nước tiếp tục phát triển vững chắc trên mọi lĩnh vực.

Trong số đó, công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là một điểm sáng nổi bật nhất. Với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, việc làm trong sạch bộ máy, xử lý nghiêm minh các vụ việc đã củng cố mạnh mẽ niềm tin của nhân dân vào sự công bằng, minh bạch và tính nghiêm minh của pháp luật, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước trong sạch, vững mạnh.

Đồng thời, đường lối ngoại giao “cây tre Việt Nam” - mềm mại, linh hoạt nhưng kiên cường, bản lĩnh đã được vận dụng hiệu quả, giúp nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược, toàn diện với nhiều nước lớn và các đối tác quan trọng. Nhờ đó, vị thế và tiếng nói của Việt Nam ngày càng được khẳng định, có trọng lượng hơn trên trường quốc tế, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ lợi ích quốc gia.

Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV phát biểu ý kiến. (Ảnh: TTXVN)

Nhiệm kỳ mới, Đại hội XIV của Đảng đã lựa chọn và tín nhiệm những cán bộ, lãnh đạo chủ chốt vừa có tâm, vừa có tầm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung của dân tộc, đáp ứng đúng mong mỏi và kỳ vọng của nhân dân.

Điểm nhấn quan trọng trong Văn kiện Đại hội XIV là tinh thần hành động quyết liệt, cụ thể hóa bằng phương châm: “lựa chọn đúng - triển khai nhanh – làm đến nơi đến chốn - đo lường bằng kết quả” đối với mọi nhiệm vụ, mọi công việc.

Đây là sự khác biệt rõ nét so với các kỳ Đại hội trước, thể hiện quyết tâm cao độ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa mới cùng sự đồng thuận, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân.

Nhà văn Phan Thanh Hòa kỳ vọng trong nhiệm kỳ này, Việt Nam sẽ đẩy mạnh hơn nữa việc thúc đẩy kinh tế số, xã hội số và chuyển đổi xanh, xây dựng nền kinh tế bền vững, hiện đại, thích ứng với xu thế toàn cầu. Đặc biệt, tinh thần “lấy dân làm gốc” được thực hiện thực chất hơn, các chính sách sẽ tập trung giải quyết trực tiếp những vấn đề dân sinh thiết thực như giáo dục chất lượng cao, y tế công bằng, việc làm bền vững và nâng cao thu nhập cho người dân.

Kỳ vọng vào đội ngũ lãnh đạo nhiệm kỳ mới

Luôn dành thời gian để theo dõi diễn biến Đại hội XIV của Đảng, anh Lê Văn Tý, giáo viên dạy môn Toán tại Trung tâm gia sư thành phố Huế chia sẻ mặc dù lịch dạy học dày đặc từ 7 giờ sáng đến 21 giờ tối, nhưng trong thời gian diễn ra Đại hội XIV, anh vẫn dành thời gian theo dõi sát sao qua báo chí, truyền hình các diễn biến và kết quả của Đại hội.

Bởi những quyết sách được thông qua là định hướng con đường phát triển của đất nước trong thời gian tới, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, việc làm và tương lai của mọi người dân, trong đó có cả học sinh, giáo viên và gia đình anh.

"Tôi thực sự phấn khởi và ấn tượng sâu sắc vì Đại hội lần này đã quan tâm toàn diện đến nhiều lĩnh vực then chốt của đời sống xã hội. Các nghị quyết đều rất thiết thực, gần gũi, tập trung bảo vệ và đảm bảo quyền lợi chính đáng của nhân dân. Đặc biệt, Đại hội đã xác định rõ ràng trách nhiệm cụ thể trong mọi chủ trương, chính sách: ai làm gì, làm như thế nào, huy động nguồn lực ra sao và đo lường hiệu quả cuối cùng bằng kết quả thực tế. Điều này thể hiện sự sáng suốt, quyết đoán của Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo vĩ mô, góp phần mạnh mẽ vào việc đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, thúc đẩy kinh tế phát triển bền vững và sớm cải thiện rõ rệt đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân," anh Lê Văn Tý chia sẻ.

Anh Lê Văn Tý kỳ vọng đội ngũ lãnh đạo chủ chốt được Đại hội XIV của Đảng tín nhiệm sẽ tiếp tục đưa đất nước đi lên vững vàng, vượt qua mọi khó khăn, biến động phức tạp của tình hình thế giới.

Các biện pháp điều hành vĩ mô sẽ được thực hiện quyết liệt để đảm bảo an ninh, trật tự xã hội, kiểm soát tốt lạm phát, ổn định giá cả các mặt hàng thiết yếu như vàng, xăng dầu, góp phần bảo vệ đời sống nhân dân và duy trì tăng trưởng bền vững.

Ngoài ra, anh mong muốn Đảng, Nhà nước sẽ sớm đẩy mạnh triển khai, hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông xuyên quốc gia, đặc biệt là các dự án trọng điểm như mạng lưới đường cao tốc toàn quốc và đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam, nhằm kết nối vùng miền, thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển mạnh mẽ; quản lý chặt chẽ, vận hành hiệu quả hơn mô hình chính quyền địa phương hai cấp, trong đó tập trung hoàn thiện chuyển đổi số từ cơ sở, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và các giải pháp số hóa để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước./.

