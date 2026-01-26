Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng là nhiệm vụ trọng tâm

Sáng 26/1, tại Hà Nội, Cơ quan Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương đã tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng nhằm kịp thời quán triệt những nội dung cốt lõi, điểm mới và định hướng lớn được Đại hội thông qua tới cán bộ, đảng viên.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương đã báo cáo khái quát về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra từ ngày 19-23/1/2026, với sự tham dự của 1.586 đại biểu.

Đại hội lần thứ XIV của Đảng đã thành công rất tốt đẹp. Công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội được tiến hành chu đáo, khoa học, chặt chẽ; nội dung toàn diện, sâu sắc; thời gian làm việc được rút ngắn, bảo đảm chất lượng và hiệu quả.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Cơ quan Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương đã thông tin về Chỉ thị số 01-CT/TW của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành ngày 23/1/2026.

Xác định việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2026 và cả nhiệm kỳ mới, các cấp ủy, tổ chức đảng sẽ tổ chức thực hiện nghiêm túc, thiết thực, đổi mới phương thức theo hướng “hiểu sâu, nắm vững, làm đến cùng,” chuyển nhanh từ nhận thức sang hành động, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Hội nghị cũng đã quán triệt những nội dung cốt lõi của bài viết “Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!” của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, khẳng định ý chí, quyết tâm chính trị và niềm tin vững chắc vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Thông qua Hội nghị, Cơ quan Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương đã kịp thời định hướng công tác tuyên truyền, học tập, nghiên cứu và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Chỉ thị số 01-CT/TW, góp phần tạo sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, sớm đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng vào cuộc sống./.

