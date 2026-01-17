Campuchia khẳng định vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Với 3 đột phá chiến lược và 6 nhiệm vụ trọng tâm được xác định cho giai đoạn cách mạng mới của đất nước, Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIV sắp tới được xác định là cột mốc khởi đầu của kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Đây là chủ đề tâm đắc được Tiến sỹ Kin Phea, Viện trưởng Viện Quan hệ quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia (RAC) chia sẻ tại một sự kiện mới đây ở thủ đô Phnom Penh.



Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, trong tham luận trình bày tại Tọa đàm “Đảng Cộng sản Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới của Việt Nam” do Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia tổ chức, Tiến sỹ Kin Phea nhận định Đại hội Đảng XIV sắp tới của Đảng Cộng sản Việt Nam là một sự kiện lịch sử trọng đại.

Điểm lại tiến trình lịch sử và ý nghĩa của khái niệm “kỷ nguyên mới,” chuyên gia người Campuchia cho rằng kỷ nguyên mới trên dải đất hình chữ S gắn liền với vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.



Từ góc nhìn của một chuyên gia phân tích chính trị hàng đầu ở Phnom Penh, Tiến sỹ Kin Phea nhận định kể từ khi thành lập vào năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đóng vai trò quan trọng và mang tính tất yếu. Cụ thể, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội trong hoàn cảnh khó khăn nhất.

Ông nhấn mạnh: “Việc thoát khỏi giai đoạn khó khăn đó cho thấy vai trò lãnh đạo và năng lực tổ chức quản lý của Đảng không chỉ là di sản lịch sử, mà còn là nhân tố thúc đẩy cách mạng Việt Nam không ngừng phát triển và thành công.”



Theo Viện trưởng Viện trưởng Viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, một trong những đặc điểm nổi bật nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam chính là khả năng “tự cải cách và thích ứng.”

Tiến sỹ Kin Phea nêu dẫn chứng Đảng Cộng sản Việt Nam đã cho thấy hiệu quả đáng ghi nhận trong việc thúc đẩy công cuộc chuyển đổi kinh tế thông qua chính sách cải cách “Đổi Mới” năm 1986.

Đây được xem là một bước ngoặt lịch sử quan trọng, không chỉ chuyển đổi hệ thống kinh tế mà còn định nghĩa lại quan điểm, tầm nhìn quản trị. Nhờ vậy, đất nước Việt Nam đã chuyển mình từ một nước nghèo, bị chiến tranh tàn phá trở thành nền kinh tế đầy năng động.



Từ góc tiếp cận đó, chuyên gia hàng đầu RAC cho rằng Việt Nam đang bước vào một giai đoạn lịch sử mới, được giới lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam xác định là “kỷ nguyên phát triển mới” hay “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.”

Ông lý giải rằng kỷ nguyên mới này được dẫn dắt bởi hai khát vọng lớn mang tầm quốc gia. Đầu tiên, đó là tầm nhìn đến năm 2030 trở thành nước hiện đại, có thu nhập trung bình cao bằng cách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn diện và bền vững dựa trên nền tảng chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và xây dựng cơ sở hạ tầng chiến lược.

Với nhận định cho rằng kế hoạch tổng thể này đặc biệt chú trọng đến việc tạo lập hành lang kinh tế đa ngành nhằm đưa nền kinh tế Việt Nam vào Top 30 nền kinh tế lớn nhất thế giới, Tiến sỹ Kin Phea nêu rõ: “Đây cũng là tiền đề và nền tảng vững chắc để Việt Nam hướng tới hoàn thành mục tiêu chiến lược thứ hai: Trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.”



Tiến sỹ Kin Phea lưu ý để đạt được những khát vọng mang tầm quốc gia đó, yêu cầu đặt ra đối với Việt Nam hiện nay không chỉ là vấn đề tăng trưởng kinh tế, nhất thiết cần hiện đại hóa thể chế và nâng cao chất lượng quản trị để thích ứng với xu thế biến động toàn cầu hiện nay.

Cùng với đó, liêm chính chính trị và cam kết mạnh mẽ trong việc loại bỏ lãng phí là những nhân tố quan trọng để xây dựng lòng tin của người dân. Ngoài ra, tăng cường đoàn kết xã hội và duy trì cân bằng giữa mục tiêu phát triển và công bằng xã hội chính là nền tảng không thể thiếu, đảm bảo sự phát triển bao trùm và bền vững.



Trước thềm Đại hội Đảng XIV sắp diễn ra tại Hà Nội, Tiến sỹ Kin Phea cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đang ở một bước ngoặt lịch sử hết sức quan trọng. Viện trưởng Viện trưởng Viện Quan hệ Quốc tế Campuchia gửi gắm kỳ vọng: “Trên tinh thần “đoàn kết, kỷ cương, đổi mới và phát triển,” tôi tin tưởng chắc chắn rằng Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ là một trang sử vẻ vang mới trong hành trình tiến bộ của đất nước Việt Nam”./.

