Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Chính phủ phát huy vai trò "tuyến đầu" trong bảo vệ nền tảng tư tưởng

Ngày 29/12, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Chính phủ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Trưởng ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Chính phủ chủ trì hội nghị.

Dự Hội nghị có Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Ngô Đông Hải, Thành viên Ban Chỉ đạo 35 Trung ương; các thành viên Ban Chỉ đạo 35 của Đảng ủy Chính phủ; Nhóm chuyên gia, Tổ Thư ký, Tổ trưởng Tổ Cộng tác viên và Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 của Đảng ủy Chính phủ.

Năm 2025, với tinh thần "chủ động, kịp thời, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả", Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Chính phủ đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ khẩn trương xây dựng tổ chức lực lượng, kiên trì thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao, phát huy tốt vai trò "tuyến đầu" trong cung cấp thông tin; nắm bắt và định hướng dư luận xã hội; trực tiếp đấu tranh phản bác, xử lý thông tin xấu độc liên quan trực tiếp đến hoạt động điều hành của Chính phủ, công tác quản lý nhà nước của các bộ, ngành và các vấn đề phức tạp, nhạy cảm mà dư luận đặc biệt quan tâm.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả quan trọng trên tất cả các mặt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhất là công tác truyền thông chính sách, thông tin tích cực; phòng ngừa, đấu tranh, phản bác, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu, độc, các quan điểm sai trái, thù địch trên báo chí, internet và mạng xã hội.

Đặc biệt là phát huy vai trò của hệ thống cơ quan báo chí chủ lực của Chính phủ trong công tác truyền thông chính sách, phủ xanh thông tin tích cực trong giai đoạn vừa qua.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Ngô Đông Hải, Thành viên Ban Chỉ đạo 35 Trung ương đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Chính phủ trong việc chủ động, kịp thời triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhất là trong công tác thông tin, tuyên truyền, truyền thông định hướng dư luận; nắm bắt, phát hiện và xử lý các vấn đề phát sinh. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường.

Đồng chí Ngô Đông Hải đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ, đảng viên đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, gắn chặt với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng bộ, ngành, cơ quan, đơn vị.

Cần chủ động bảo vệ, tuyên truyền, làm rõ các chủ trương, định hướng, chỉ đạo lớn của lãnh đạo Chính phủ, cũng như việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các bộ, ngành trong quá trình cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng; không để xảy ra sơ hở, khoảng trống thông tin để các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị lợi dụng xuyên tạc, bóp méo, gây nhiễu loạn dư luận xã hội.

Cùng với đó, cần đẩy mạnh công tác thông tin chính thống, bảo đảm kịp thời, chính xác, đầy đủ, đáp ứng nhu cầu tiếp cận, tìm kiếm thông tin ngày càng cao của người dân; chủ động dẫn dắt dư luận, không để bị động, bất ngờ.

Các cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trong thời gian chuẩn bị và tổ chức Đại hội XIV của Đảng, bảo đảm giữ vững ổn định chính trị-tư tưởng, tạo sự thống nhất cao trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Trưởng ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích, kết quả nổi bật Ban Chỉ đạo 35 các cấp và cơ quan thường trực đã đạt được trong năm 2025; cho rằng, các kết quả đó thể hiện rõ sự chủ động, trách nhiệm, tinh thần tâm huyết và quyết tâm cao của đội ngũ cán bộ trong bối cảnh tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và không gian mạng diễn biến ngày càng phức tạp.

Trưởng ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Chính phủ cũng đánh giá cao vai trò nòng cốt của các cơ quan báo chí chủ lực của Chính phủ trong công tác truyền thông chính sách, tuyên truyền thông tin tích cực, kịp thời, chính xác, qua đó góp phần quan trọng vào bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, định hướng dư luận xã hội và củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước.

Đồng thời yêu cầu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức truyền thông, phát huy hiệu quả sự phối hợp đồng bộ giữa báo chí truyền thống và truyền thông trên môi trường số, chủ động thích ứng với xu hướng dịch chuyển từ văn hóa đọc sang nghe, nhìn, đa dạng hóa hình thức thể hiện, nâng cao tính thuyết phục và sức lan tỏa của thông tin, quan tâm phân nhóm đối tượng tiếp cận để xây dựng thông điệp phù hợp, qua đó nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Trưởng ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Chính phủ nhấn mạnh yêu cầu các cấp ủy tập trung xây dựng môi trường làm việc dân chủ, đoàn kết, minh bạch, đây là yếu tố then chốt nhằm thúc đẩy tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm và tính chủ động của mỗi cán bộ, đảng viên trong việc "hiểu đúng, nói đúng, làm đúng."

Khi đó, mỗi cán bộ, đảng viên không chỉ trở thành "lá chắn" vững chắc trước các thông tin xấu, độc, mà còn là lực lượng nòng cốt lan tỏa thông tin tích cực, góp phần củng cố niềm tin xã hội, tăng cường "sức đề kháng tự nhiên" trước các quan điểm sai trái, thù địch; qua đó hình thành sức mạnh tổng hợp trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ngay từ chi bộ, đảng bộ cơ sở.

Thời gian tới, Trưởng ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Chính phủ đề nghị phát huy sự chủ động, trách nhiệm của các bộ, ngành, cơ quan chức năng trong công tác tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh, xử lý thông tin xấu, độc, các quan điểm sai trái, thù địch.

Các tổ chức đảng, Ban Chỉ đạo 35 trực thuộc tiếp tục đẩy mạnh triển khai, đồng bộ hóa và nâng cao hiệu quả các nhóm giải pháp trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Cụ thể, cần thực hiện đồng thời, chặt chẽ và có trọng tâm các giải pháp về chính trị-tư tưởng, kỹ thuật, hành chính, pháp lý và tài chính, bảo đảm tính tổng thể, liên thông và bền vững trong tổ chức thực hiện.

Tăng cường trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu, chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, không để bị động, bất ngờ trên lĩnh vực tư tưởng, truyền thông. Cần quan tâm bảo vệ uy tín, thương hiệu của các cơ quan truyền thông quốc gia, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên; qua đó giữ vững vai trò dẫn dắt, định hướng thông tin, tạo dòng chủ lưu tích cực trên không gian mạng, góp phần củng cố niềm tin xã hội và hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới, Trưởng ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Chính phủ nêu rõ.

Trước đó, Trưởng ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Chính phủ đã gặp mặt và lắng nghe các kiến nghị, đề xuất của Nhóm chuyên gia Ban Chỉ đạo 35; ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp bước đầu, thầm lặng nhưng hết sức thiết thực của các thành viên Nhóm chuyên gia trong thời gian qua.

Nhiều ý kiến nghiên cứu, phân tích, tham mưu đã được Cơ quan Thường trực tiếp nhận và chuyển hóa thành những chỉ đạo, định hướng cụ thể, góp phần giúp Ban Chỉ đạo kịp thời nắm bắt tình hình, định hướng dư luận, xử lý hiệu quả các vấn đề phức tạp, nhạy cảm liên quan trực tiếp đến hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ.

Thay mặt Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Chính phủ, đồng chí Nguyễn Hòa Bình trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ, trao đổi, cung cấp thông tin, chia sẻ kinh nghiệm với các cơ quan, đơn vị chuyên trách như Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, các đơn vị chức năng của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, giúp cơ quan Thường trực, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Chính phủ và các cấp trực thuộc cập nhật nhanh định hướng mới, cảnh báo sớm rủi ro, nắm bắt chính xác yêu cầu chỉ đạo của Trung ương và tiếp cận được các phân tích chuyên sâu phục vụ công tác tham mưu.

Từ đó nâng cao chất lượng báo cáo, nhận định sớm tình hình và tham mưu các giải pháp phù hợp, hiệu quả trong việc xử lý các vụ việc phức tạp, nhạy cảm phát sinh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

