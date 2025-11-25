Lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa tinh thần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Chiều 25/11, tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Chỉ đạo Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (2021-2025), đánh giá những kết quả tốt đẹp và tầm ảnh hưởng sâu rộng của Cuộc thi trong công tác xây dựng Đảng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong 5 năm qua.

Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc thi Nguyễn Xuân Thắng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết dự hội nghị.

Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là hoạt động thường niên do Ban Chỉ đạo 35 Trung ương chỉ đạo, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam đồng tổ chức.

Sau 5 năm triển khai, Cuộc thi đã đạt kết quả tốt đẹp, năm sau tốt hơn năm trước, khẳng định rõ nét vai trò quan trọng, là "điểm sáng" nổi bật, góp phần quan trọng để công tác xây dựng Đảng về tư tưởng tiếp tục được đổi mới mạnh mẽ, đi vào chiều sâu, tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng và hệ thống chính trị. Cuộc thi là phương thức tổ chức bảo vệ nền tảng tư tưởng chủ động, sáng tạo, hiệu quả, có sức lan tỏa rộng rãi trong cả hệ thống chính trị, trong xã hội và ra nước ngoài. Tổng cộng đã có 1,5 triệu bài dự thi sau 5 năm tổ chức.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, Cuộc thi cần phải được duy trì liên tục, mở rộng, nâng tầm về chất lượng, đặc biệt là lan tỏa tác động của cuộc thi.

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định Cuộc thi đã mở ra một hướng đi, cơ chế, phương thức để thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, trọng tâm là trên mặt trận tư tưởng lý luận, được thực hiện trực diện với tinh thần kết hợp giữa xây và chống.

Theo Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các tác phẩm tham dự Cuộc thi sắp tới cần khẳng định dòng thông tin chủ lưu về những kết quả, nhất là việc kiên định vững vàng trên nền tảng của chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng, đồng thời phải trực diện, dám đấu tranh vào những luận điệu xuyên tạc, phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội phản động.

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, Cuộc thi luôn có sự nâng tầm về chất lượng qua các lần tổ chức ở nhiều phương diện như: quy mô lớn hơn, lực lượng tham gia đông đảo hơn, huy động được toàn bộ nguồn lực ở mọi cấp, mọi ngành từ Trung ương đến địa phương, đặc biệt là sự tham gia của đoàn viên thanh niên và sinh viên.

Bên cạnh việc tham gia rộng rãi, Cuộc thi đã xác định được lực lượng nòng cốt rất quan trọng, bao gồm Ban Chỉ đạo 35 của các Đảng ủy thuộc Trung ương, các Tỉnh ủy, Thành ủy, lực lượng vũ trang luôn giữ vai trò tiên phong và dẫn dắt, cùng với lực lượng của các trường chính trị và ban tuyên giáo dân vận địa phương.

Đặc biệt, Cuộc thi còn thu hút sự tham gia của người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài có quan hệ gắn bó với Việt Nam, như Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Thụy Sỹ, các nhà nghiên cứu lý luận của Trung Quốc, Lào, Italy... cho thấy tính chất đặc biệt, phân biệt với cuộc thi khác.

Các cá nhân nhận Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Theo ông Nguyễn Xuân Thắng, chất lượng của các cuộc thi được nâng cao, vì yêu cầu của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên mặt trận tư tưởng lý luận đòi hỏi tác phẩm phải sắc nét, tính chiến đấu cao, sự sâu sắc về lập luận, thuyết phục về luận cứ và phải đảm bảo tính hấp dẫn trong lối diễn đạt.

Một điểm khác biệt của cuộc thi này là tất cả bài dự thi đều là bài viết mới, không phải là bài đã được đăng tải nhằm xây dựng lực lượng chủ công, nòng cốt trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Về phương hướng tổ chức Cuộc thi thời gian tới, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lưu ý cần khắc phục tình trạng tổ chức cuộc thi không đồng đều.

Để lan tỏa kết quả Cuộc thi, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng đề nghị cần nghiên cứu bài bản, kỹ lưỡng để xây dựng kế hoạch đăng tải các bài viết hay đã được xã hội hóa thông qua các cơ quan báo chí, truyền thông và các kênh phát thanh.

Nhấn mạnh những kết quả nổi bật của Cuộc thi sau 5 năm tổ chức, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết đánh giá, trong 5 năm qua, Cuộc thi đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, khơi dậy được tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, trí tuệ của cán bộ, đảng viên, trí thức, văn nghệ sĩ và đông đảo các tầng lớp nhân dân trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương mong muốn tinh thần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng sẽ được lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa vào năm 2026 khi Đảng tiến hành Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV.

Tại hội nghị, các đại biểu đã có những trao đổi sâu về kết quả nội dung, phương pháp, cách làm từ khâu chỉ đạo triển khai phối hợp thực hiện, tổ chức chấm thi, trao giải cho đến khâu truyền thông các tác phẩm đoạt giải; đặc biệt là việc nâng cao chất lượng công tác lý luận và sức chiến đấu của các tác phẩm chính luận, cách thức để các tác phẩm có chiều sâu học thuật, sắc bén trong luận cứ, thiết thực trong thông điệp và có sức lan tỏa lớn trong toàn xã hội.

Các đại biểu cũng phân tích những giải pháp đổi mới, phương thức đấu tranh tư tưởng trên không gian mạng, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu lớn, tăng cường phối hợp giữa các lực lượng để chủ động nhận diện và xử lý kịp thời các thông tin xấu độc; làm rõ trách nhiệm nêu gương và tinh thần tiên phong của cán bộ, đảng viên trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhất là đội ngũ cán bộ trẻ, đội ngũ nhà báo chí, truyền thông, lực lượng nòng cốt tại cơ sở, tạo ra sức lan tỏa để thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia Cuộc thi.../.

