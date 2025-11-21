Gần 200.000 đoàn viên tham gia thi Chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ngày 21/11, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh thiếu niên lần thứ Nhất, năm 2025.

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang cho biết, chúng ta đều nhận thấy rằng, trong chiến lược diễn biến hòa bình chống Việt Nam, các thế lực thù địch luôn tập trung lôi kéo, dụ dỗ, âm mưu chuyển hóa thanh niên, phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng. Bởi thanh niên là tương lai của Tổ quốc, là lực lượng xung kích, rường cột của đất nước.

Việc định hướng và phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến vận mệnh của Tổ quốc.

Cuộc thi không chỉ là sân chơi chính luận trí tuệ, mà còn là diễn đàn để cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên thể hiện bản lĩnh, trí tuệ và niềm tin vào lý tưởng cách mạng; là dịp để tuyên truyền, lan tỏa và khẳng định giá trị bền vững của chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương Đoàn phát biểu. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Theo Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang, chuyển đổi số không chỉ là một xu hướng, mà còn là một phương thức rất hiệu quả để đổi mới tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, thích ứng với cách tiếp cận thông tin của thế hệ trẻ ngày nay.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn tin tưởng rằng, tinh thần và phương thức đó sẽ tiếp tục được lan tỏa trong các hoạt động của Đoàn thời gian tới.

Tác giả Nguyễn Hồ Mạnh (giải A, tác phẩm "Chủ động phòng ngừa nguy cơ thao túng tư tưởng từ trí tuệ nhân tạo trong công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng") chia sẻ đến với đề tài này không phải từ một sự phân công, mà từ một nỗi lo. Nỗi lo khi chứng kiến tốc độ phát triển của AI có thể tạo ra những video, những bài viết giả mạo một cách hoàn hảo, có thể thao túng nhận thức của bạn bè, của thế hệ trẻ.

Sau khi tìm hiểu, tác giả nhận ra rằng: "chúng ta không thể sợ hãi công nghệ, mà phải làm chủ nó. "Lá chắn" hiệu quả nhất không phải là cấm đoán, mà là xây dựng "sức đề kháng số" từ bên trong mỗi người trẻ. Đó là trang bị tư duy phản biện, làm bồi đắp một nền tảng lý luận vững chắc để AI mãi là công cụ phục vụ sự phát triển, chứ không bao giờ có thể trở thành vũ khí chống lại chúng ta."

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, dù là năm đầu tiên, nhưng cuộc thi đã được ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong công tác tổ chức. Toàn bộ quy trình từ đăng bài, duyệt bài, bình chọn, chấm thi các vòng sơ loại, sơ khảo, chung khảo đều được thực hiện trên nền tảng số, bảo đảm tính khoa học, công tâm, minh bạch.

Đồng thời, các cấp bộ đoàn đã tích cực, chủ động tuyên truyền, hướng dẫn, vận động đoàn viên, thanh niên tham gia dự thi. Sức lan tỏa của cuộc thi năm nay rất lớn, với gần 200.000 bài dự thi, trong đó có những địa phương có gần 50% đoàn viên trên toàn tỉnh tham gia.

Nhìn chung, các bài dự thi đều có sự đầu tư, nội dung chất lượng, hình thức phong phú. Nhiều bài thi đã tiếp cận tới những vấn đề thời sự, những chủ trương mới, quan trọng, mang tính đột phá được Đảng ta thực hiện trong thời gian vừa qua như sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị, các Nghị quyết "bộ tứ đột phá", kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đồng thời, các tác phẩm được tiếp cận với góc nhìn của người trẻ, nên rất gần gũi, mới mẻ, nhiều sáng tạo. Từ Cuộc thi năm nay, tổ chức Đoàn rút ra nhiều kinh nghiệm quý báu trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương Đoàn trao giải B cho tác giả. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Chung kết cuộc thi ghi nhận 3 giải A, 6 giải B, 11 giải C cùng 17 giải Khuyến khích được trao cho các cá nhân và nhóm tác giả có đóng góp nổi bật.

Ở nhóm tác phẩm báo và tạp chí, giải A thuộc về tác phẩm "Chủ động phòng ngừa nguy cơ thao túng tư tưởng từ trí tuệ nhân tạo trong công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng" do tác giả Nguyễn Hồ Mạnh thực hiện.

Đối với thể loại video clip, phát thanh và truyền hình, tác phẩm "Đường tôi đi mang màu cờ Tổ quốc" của nhóm tác giả Lê Hải Hà, Vũ Trường Duy, Đỗ Tuấn Anh và Lê Trần Phương Ngân được trao giải cao nhất.

Ở hạng mục sản phẩm đồ họa, giải A được trao cho tác phẩm "Dẹp bỏ tư tưởng tỉnh anh, tỉnh tôi trong cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy" của bộ ba tác giả Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Lê Thùy và Lê Nguyễn Thị Bảo Ngọc.

Song song với các giải cá nhân, Ban Tổ chức cũng trao giải tập thể cho những đơn vị có thành tích nổi bật trong huy động bài dự thi. Ban Thanh niên Quân đội dẫn đầu với 82.858 bài (gồm bản giấy và bản điện tử).

Tiếp theo là Ban Thanh niên Công an nhân dân với 19.630 bài. Về tỷ lệ đoàn viên tham gia, Tỉnh Đoàn Hưng Yên đạt mức cao nhất với 25.683 bài dự thi./.

Trao giải Cuộc thi Chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Đoàn viên, thanh thiếu niên Sáng 21/11/2025, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức trao giải Cuộc thi Chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh thiếu niên lần thứ 1 năm 2025.