Đà Nẵng: Trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ngày 3/10, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đà Nẵng (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy Đà Nẵng) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 2, năm 2025.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao 59 giải cho các tác giả, nhóm tác giả.

Cụ thể, ở thể loại báo có 1 giải A, 3 giải B, 5 giải C, 10 giải Khuyến khích; thể loại tạp chí có 1 giải A, 3 giải B, 5 giải C, 10 giải Khuyến khích; thể loại truyền hình có 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C; thể loại Phát thanh có 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C; thể loại Video clip có 3 giải B, 4 giải C (không có giải A).

Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng trao 2 giải Triển vọng và 6 tập thể xuất sắc.

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đà Nẵng Huỳnh Thị Thùy Dung, cuộc thi đã thu hút hàng nghìn bài dự thi với sự tham gia của nhiều thành phần, lĩnh vực và lứa tuổi.

Nhiều tác phẩm đã thể hiện sự đầu tư công phu, lập luận chặt chẽ gắn với thực tiễn sinh động, phản bác sắc bén các quan điểm sai trái, xuyên tạc của thế lực thù địch; đồng thời lan tỏa niềm tin, khơi dậy trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng…

Đại tá Nguyễn Tấn Tuân, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, cho biết ngay sau khi cuộc thi được tổ chức, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã chủ động họp, chọn 50 chủ đề, đề tài để gợi mở cho cán bộ, chiến sỹ thực hiện tác phẩm.

Đơn vị yêu cầu các tác giả phải đi sâu vào thực tiễn công tác để bài viết có tính thực tế, mang “hơi thở cuộc sống.”

Đại tá Nguyễn Tấn Tuân đề xuất những năm tới, Ban Tổ chức ngoài việc phát động nên có gợi mở chủ đề khó, đặt “đề bài” cho từng đơn vị cụ thể.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức cần phát huy tốt hơn nữa vai trò của chuyên gia, nhà nghiên cứu trong lĩnh vực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng để định hướng cho đơn vị, cá nhân tham gia.

Sau gần 4 tháng (từ tháng 3-6/2025), Ban tổ chức đã nhận được 1.316 tác phẩm, trong đó có 14 tác phẩm của tác giả ngoài thành phố Đà Nẵng.

Các đơn vị có số lượng tác phẩm nhiều và chất lượng tốt gồm: Công an thành phố Đà Nẵng, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng, các quận của thành phố Đà Nẵng cũ là Hải Châu, Thanh Khê, Liên Chiểu, Cẩm Lệ…

Các địa phương, đơn vị đã sàng lọc và gửi về Ban Tổ chức cuộc thi cấp thành phố 796 tác phẩm dự thi trên các thể loại.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức thẩm định, đánh giá, lựa chọn các bài dự thi chất lượng trên cả 5 thể loại với 151 tác phẩm. Trên cơ sở đó, các thành viên Ban Giám khảo tiến hành đánh giá, thẩm định và chấm điểm.

Ban Tổ chức đã tuyển chọn 79 tác phẩm cơ bản đáp ứng được các yêu cầu đề ra và gửi dự thi cấp Trung ương./.

