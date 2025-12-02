Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương triển khai nhiệm vụ năm 2026

Sáng 2/12, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 35), triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Chủ trì hội nghị có bà Nguyễn Thị Hoàng Vân, Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương; ông Vũ Đức Tú, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy.

Năm 2025, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương đã chủ động, tích cực triển khai công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy ban hành nhiều văn bản quan trọng; thành lập tổ thư ký, nhóm chuyên gia, tổ cộng tác viên, bảo đảm hoạt động bài bản, nền nếp; xây dựng và triển khai các kế hoạch tuyên truyền, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trong thời điểm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp hướng tới Đại hội XIV của Đảng.

Công tác nắm bắt tư tưởng, định hướng dư luận xã hội được tăng cường; hoạt động tuyên truyền có nhiều đổi mới, gắn kết chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn. Việc đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc được triển khai quyết liệt, nhiều bài viết có giá trị lý luận và thực tiễn cao.

Các đảng ủy trực thuộc chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tăng cường tuyên truyền miệng, lan tỏa thông tin tích cực. Nhiều cơ quan báo chí phát huy tốt vai trò nòng cốt trên mặt trận tư tưởng.

Ông Vũ Đức Tú, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy, trình bày báo cáo tại hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Fanpage “Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương” được vận hành hiệu quả, đăng tải 70-85 tin, bài/tháng; đến nay đã có hơn 400 bài viết, đạt hàng chục nghìn lượt tiếp cận, góp phần “phủ xanh thông tin” trên không gian mạng.

Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2025 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng giàu ý nghĩa, đã có 105 bài dự thi chất lượng từ 12/14 đảng bộ trực thuộc.

Ban tổ chức đã trao 19 giải cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu. Lực lượng tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng tiếp tục được củng cố, kiện toàn, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Công tác kiểm tra, giám sát được các cấp ủy tăng cường, tập trung vào việc chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, quy định; kịp thời phát hiện, xử lý các biểu hiện suy thoái, góp phần giữ vững sự trong sạch, vững mạnh của Đảng...

Tại hội nghị đã có 7 đại diện từ các Đảng ủy trực thuộc phát biểu. Các tham luận làm rõ những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại và đề xuất các giải pháp, phát huy vai trò nòng cốt của Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với những cách làm mới; đề xuất những tác phẩm đoạt giải từ các cuộc thi cần được biên tập cô đọng, ngắn gọn, dễ đọc, dễ nhớ khi đưa lên fanpage, mạng xã hội; đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng còn bằng chính việc hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác hằng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên...

Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân, Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy, phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Phát biểu kết luận Hội nghị, bà Nguyễn Thị Hoàng Vân, Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương biểu dương và đánh giá cao những kết quả Ban Chỉ đạo đã đạt được trong năm 2025.

Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân nhấn mạnh thời gian tới, các cấp ủy và Ban Chỉ đạo 35 tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tiếp thu các ý kiến hoàn thiện báo cáo và kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Ban Chỉ đạo 35 tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nhất là trong bối cảnh vừa tiến hành đại hội đảng bộ các cấp; chú trọng nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên sâu, tổ chức các lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng thời, cần tăng cường cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, phát huy hiệu quả cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai nhiệm vụ.

Tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, chủ động cung cấp thông tin, tạo “sức đề kháng” cho cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh công tác dân vận trên không gian mạng; tăng cường chia sẻ thông tin giữa các cơ quan, đơn vị để nâng cao hiệu quả giáo dục, định hướng dư luận.

Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân nhấn mạnh tầm quan trọng của đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, đi trước, mở đường; phát huy tốt hơn nữa vai trò của các tổ chuyên gia, nhóm công tác nhằm tạo sức mạnh tổng hợp trong triển khai nhiệm vụ.

Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương quán triệt và thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương; tăng cường đăng tải thông tin chính thống, kịp thời phản bác hiệu quả luận điệu sai trái; chủ động nắm bắt tình hình, định hướng dư luận xã hội; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan trong xử lý thông tin xấu độc trên không gian mạng.

Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026 tiếp tục được tổ chức bài bản để thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng./.

