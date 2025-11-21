Tăng cường kiểm tra, giám sát từ chi bộ, nâng cao năng lực cảnh báo, phòng ngừa

Sáng 21/11, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2025; triển khai các nhiệm vụ công tác năm 2026.

Các ông Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương; Nguyễn Quang Trường, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì hội nghị.

Trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2025, ông Nguyễn Quang Trường cho biết, thời gian qua, Đảng ủy, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương và cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ đã khẩn trương ổn định tổ chức bộ máy; sớm ban hành quy chế làm việc, quy định về chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy sau sắp xếp.

Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương đã ban hành và thực hiện chương trình công tác nhiệm kỳ và hằng năm về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; chỉ đạo tổ chức sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng nhiệm kỳ 2020-2025, tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ 2020-2025 và sơ kết tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương trong toàn Đảng bộ.

Trong năm 2025, công tác kiểm tra, giám sát được đẩy mạnh, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của Trung ương, gắn với thực tiễn cơ quan, đơn vị.

Trọng tâm là kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận mới, các nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 của Trung ương; kiểm tra, giám sát các địa bàn trọng điểm, các vụ việc tồn đọng, đơn, thư phức tạp, kéo dài, các tổ chức đảng có nhiều hạn chế, yếu kém để kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng; cảnh báo, phòng ngừa sai phạm, nâng cao năng lực tự soi, tự sửa trong tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Ông Nguyễn Long Hải, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và ủy ban kiểm tra các đảng ủy trực thuộc phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao; chủ động thực hiện giám sát thường xuyên đối với tổ chức đảng, đảng viên; đẩy mạnh chuyển đổi số trong ngành kiểm tra của Đảng; quan tâm kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, kịp thời giải quyết tố cáo, khiếu nại, kỷ luật đảng theo quy định.

Các cuộc kiểm tra, giám sát có nhiều đổi mới về nội dung, linh hoạt trong phương thức thực hiện, chú trọng chất lượng, hiệu quả giám sát, kịp thời chỉ ra hạn chế, khuyết điểm cần chấn chỉnh. Việc thi hành kỷ luật của Đảng bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, khách quan.

Công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng cán bộ kiểm tra được quan tâm. Công tác kiện toàn ủy ban kiểm tra các cấp được chú trọng, bổ sung kịp thời nhân sự ủy ban khi khuyết thiếu. Công tác phối hợp các cơ quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng đạt kết quả tích cực.Tại hội nghị, có 8 phát biểu tham luận từ các đảng ủy trực thuộc.

Các đại biểu thống nhất cao với dự thảo Báo cáo tổng kết; đồng thời, bổ sung, phân tích, làm rõ một số vấn đề; chia sẻ kinh nghiệm hay trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, từ đó đề xuất, kiến nghị một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm làm tốt hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng thời gian tới.

Đại biểu nêu ý kiến về xây dựng sổ tay dành cho cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường chuyển đổi số; đề cao việc giám sát thường xuyên, chủ động phòng ngừa...

Phát biểu kết luận, ghi nhận thành tích, kết quả mà các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ đạt được năm 2025 trong bối cảnh sắp xếp, tinh gọn bộ máy nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong hệ thống chính trị, ông Nguyễn Long Hải đề nghị các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau trong năm 2026.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Cụ thể, các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I, các nghị quyết, quy định của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và nhất là phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I thành các nội dung cụ thể trong chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp năm 2026 và cả nhiệm kỳ.

Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng theo Điều lệ Đảng; tập trung giám sát thường xuyên các nghị quyết, kết luận, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các Ban Chỉ đạo Trung ương để thường xuyên rà soát, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ mà Trung ương giao cho Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương và các đảng ủy trực thuộc.

Cùng với đó là tăng cường giám sát thường xuyên, mở rộng giám sát chuyên đề; tăng cường kiểm tra, giám sát từ chi bộ để nâng cao năng lực cảnh báo, phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn vi phạm từ sớm, từ xa.

Ông Nguyễn Long Hải nhấn mạnh tầm quan trọng của đổi mới phương thức kiểm tra, giám sát chuyển từ “bị động” sang “chủ động”; quyết liệt hơn nữa trong việc chuyển đổi số, ứng dụng các phần mềm kiểm tra, giám sát để xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, hướng đến phương thức “giám sát trên dữ liệu, kiểm tra trên dữ liệu” bảo đảm khách quan, minh bạch và kịp thời.

Ông đề nghị các cấp ủy quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra, bảo đảm cơ cấu, số lượng, trình độ, năng lực; quan tâm hơn nữa việc bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ và thực hiện tốt chế độ, chính sách, điều kiện làm việc đối với cán bộ làm công tác kiểm tra

Công tác kiểm tra, giám sát giữ vị trí đặc biệt quan trọng, góp phần tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, giữ vững niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân với Đảng.

Nhấn mạnh điều này, ông Nguyễn Long Hải đề nghị các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp tiếp tục nỗ lực hơn trong thực hiện những nhiệm vụ nêu trên, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030./.

