Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra

Đại hội Đảng bộ Trung ương lần thứ I đề ra nhiệm vụ đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, tham mưu chiến lược và thực hiện thắng lợi các chủ trương của Đảng.

Trong hai ngày (23-24/9), tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (Hà Nội), Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 được tổ chức trọng thể.

Trong bài viết “Xây dựng Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu; nâng tầm công tác tham mưu chiến lược; chủ động, tích cực thực hiện thắng lợi các chủ trương, quyết sách của Đảng và mục tiêu, nhiệm vụ đề ra,” ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, khẳng định: Để thực hiện tốt yêu cầu đặt ra, góp phần cùng toàn Đảng và hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các cấp ủy, tổ chức đảng và toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau đây: Tập trung lãnh đạo, phối hợp lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động, nâng tầm công tác tham mưu chiến lược với Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, năng lực dự báo, tầm nhìn, chất lượng, hiệu quả công tác, tương xứng với vị trí, vai trò quan trọng của Đảng bộ. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của từng tổ chức đảng.../.