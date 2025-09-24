Dự Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Đảng bộ cần nghiên cứu, quán triệt và triển khai 3 yêu cầu và 4 định hướng công tác trọng tâm.

Dự Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 ngày 24/9/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Đảng bộ cần nghiên cứu, quán triệt và triển khai 3 yêu cầu và 4 định hướng công tác trọng tâm.

3 yêu cầu là: Phải bảo đảm tính đảng, tính chiến đấu, tính tiên phong trong mọi mặt công tác; Tăng cường phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ; Gắn bó mật thiết với Nhân dân.

4 định hướng công tác trọng tâm, đảng bộ cần lãnh đạo, phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo, đó là: Tập trung nâng tầm, nâng cao chất lượng công tác tham mưu chiến lược; Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, quản lý, điều hành; Xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu, đi đầu trong công tác xây dựng đảng; Đặc biệt coi trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ./.