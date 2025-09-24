Dự Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 ngày 24/9/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Đảng bộ cần nghiên cứu, quán triệt và triển khai 3 yêu cầu và 4 định hướng công tác trọng tâm.
3 yêu cầu là: Phải bảo đảm tính đảng, tính chiến đấu, tính tiên phong trong mọi mặt công tác; Tăng cường phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ; Gắn bó mật thiết với Nhân dân.
4 định hướng công tác trọng tâm, đảng bộ cần lãnh đạo, phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo, đó là: Tập trung nâng tầm, nâng cao chất lượng công tác tham mưu chiến lược; Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, quản lý, điều hành; Xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu, đi đầu trong công tác xây dựng đảng; Đặc biệt coi trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ./.