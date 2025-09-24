Multimedia

Infographics

Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I

Dự Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Đảng bộ cần nghiên cứu, quán triệt và triển khai 3 yêu cầu và 4 định hướng công tác trọng tâm.

Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương, Tổng Bí thư Tô Lâm, Đảng bộ, Đảng viên
dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-cac-co-quan-dang-trung-uong-lan-thu-i-nhiem-ky-2025-2030.jpg

Dự Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 ngày 24/9/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Đảng bộ cần nghiên cứu, quán triệt và triển khai 3 yêu cầu và 4 định hướng công tác trọng tâm.

3 yêu cầu là: Phải bảo đảm tính đảng, tính chiến đấu, tính tiên phong trong mọi mặt công tác; Tăng cường phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ; Gắn bó mật thiết với Nhân dân.

4 định hướng công tác trọng tâm, đảng bộ cần lãnh đạo, phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo, đó là: Tập trung nâng tầm, nâng cao chất lượng công tác tham mưu chiến lược; Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, quản lý, điều hành; Xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu, đi đầu trong công tác xây dựng đảng; Đặc biệt coi trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương #Tổng Bí thư Tô Lâm #Đảng bộ #Đảng viên TP. Hà Nội
Theo dõi VietnamPlus

ĐẠI HỘI ĐẢNG XIV

XÂY DỰNG ĐẢNG

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Kỹ năng an toàn cần biết khi bão đổ bộ

Kỹ năng an toàn cần biết khi bão đổ bộ

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, nhiều khả năng bão Ragasa sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Quan hệ hợp tác Việt Nam-Liên hợp quốc

Quan hệ hợp tác Việt Nam-Liên hợp quốc

Chủ tịch nước Lương Cường tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc thể hiện vai trò tích cực của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế, thúc đẩy hợp tác đa phương.