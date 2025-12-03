Cao Bằng: Chỉ định đồng chí Phan Thăng An giữ chức Bí thư Tỉnh ủy

Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Bộ Chính trị, chỉ định đồng chí Phan Thăng An giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030 và chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu 1.

Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Bộ Chính trị về việc đồng chí Phan Thăng An, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Tổ chức Trung ương thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025, thôi giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; điều động, chỉ định đồng chí tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhiệm kỳ 2025-2030 và chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu 1./.