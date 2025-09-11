Ông Nguyễn Chiến Thắng giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

Sáng 11/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ, phân công ông Nguyễn Chiến Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Ngọc Quang cho biết việc Ban Bí thư quyết định bổ sung ông Nguyễn Chiến Thắng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy không chỉ là sự ghi nhận của Trung ương với cá nhân ông mà còn là sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong công tác kiện toàn đội ngũ lãnh đạo chủ chốt, tạo điều kiện để tỉnh nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Với bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực thực tiễn phong phú, phẩm chất đạo đức trong sáng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng ông Nguyễn Chiến Thắng tiếp tục rèn luyện, phát huy tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, nêu gương, cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đưa tỉnh Quảng Trị phát triển nhanh và bền vững.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhấn mạnh trên cương vị mới, thời gian tới, ông Nguyễn Chiến Thắng cùng Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Tham gia lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, bảo đảm chất lượng, tiến độ, thật sự là sự kiện chính trị tiêu biểu của tỉnh sau hợp nhất; cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp bảo đảm tính kế thừa, ổn định và phát triển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tham gia tích cực cùng Thường trực Tỉnh ủy góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh của nhân dân trong xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Trị...

Ông Nguyễn Chiến Thắng phát biểu nhận nhiệm vụ. (Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN)

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Chiến Thắng cho biết trên cương vị công tác mới sẽ không ngừng học hỏi, nỗ lực phấn đấu và nâng cao ý thức trách nhiệm, xây dựng đoàn kết nội bộ, cùng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy phấn đấu, đổi mới sáng tạo. Bên cạnh đó cùng với Đảng bộ, nhân dân, chính quyền xây dựng tỉnh phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới.

Ông Nguyễn Chiến Thắng (sinh năm 1976, nguyên quán thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị). Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Xây dựng dân dụng và Công nghiệp; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Ông Nguyễn Chiến Thắng từng giữ các chức vụ: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đông Hà, Bí thư Thành ủy Đông Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị (cũ).

Sau khi hợp nhất tỉnh Quảng Bình (cũ) và tỉnh Quảng Trị (cũ) thành tỉnh Quảng Trị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ định ông Nguyễn Chiến Thắng giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Là cán bộ trẻ, ông Nguyễn Chiến Thắng trưởng thành từ cơ sở, kinh qua nhiều vị trí công tác và giữ các chức vụ quan trọng tại địa phương, cơ quan của tỉnh.

Trong quá trình công tác, ông luôn thể hiện tư duy đổi mới, phương pháp làm việc khoa học, quyết liệt, gần gũi nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh./.

