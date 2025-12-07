Nhật Bản: Rực rỡ đại tiệc ánh sáng Yomiuri Land

Điểm đặc biệt của sự kiện là toàn bộ công viên giải trí Yomiuri Land được bao phủ bởi hàng triệu bóng đèn LED nhiều màu sắc, tạo nên không gian như một “vương quốc ánh sáng” huyền ảo giữa trời đông.

Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của những viên ngọc quý, Yomiuri Land - Jewellumination là một trong những sự kiện chiếu sáng mùa đông nổi tiếng và ấn tượng nhất ở Tokyo, thu hút hàng triệu du khách mỗi năm.

Điểm đặc biệt của sự kiện là toàn bộ khu vực công viên giải trí Yomiuri Land được bao phủ bởi hàng triệu bóng đèn LED nhiều màu sắc, tạo nên không gian như một “vương quốc ánh sáng” huyền ảo giữa trời đông.

Với chủ đề “Light is Love”, sự kiện năm nay được xây dựng công phu, kết hợp giữa nghệ thuật chiếu sáng, âm nhạc và những hiệu ứng trình diễn hiện đại. Khi bước vào công viên, du khách như lạc vào một thế giới huyền ảo, nơi ánh sáng không chỉ tỏa sáng mà còn kể những câu chuyện đầy cảm xúc.

Những khu vực nổi bật như Đường hầm ánh sáng, Đài phun nước kết hợp âm thanh-ánh sáng, hay khu vườn pha lê luôn là điểm check-in hấp dẫn, không thể bỏ qua, đặc biệt là với những cặp tình nhân và những bạn trẻ.

Nhờ sự kết hợp giữa nghệ thuật ánh sáng độc đáo, không gian rộng lớn và những hoạt động phong phú, Jewellumination đã trở thành một biểu tượng mùa đông của Tokyo.

Đối với những ai yêu thích vẻ đẹp của ánh sáng và mong muốn trải nghiệm bầu không khí lễ hội rực rỡ, Yomiuri Land – Jewellumination chắc chắn là điểm đến không thể bỏ qua trong mùa lễ hội cuối năm./.