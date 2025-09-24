Trải nghiệm thế giới kỳ ảo trong “thiên đường ánh sáng” ở thủ đô Nhật Bản

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, khi nhắc đến những trải nghiệm độc đáo tại Tokyo, nhiều du khách quốc tế thường nghĩ ngay đến teamLab Planets ở Toyosu - một không gian nghệ thuật kỹ thuật số tương tác nổi tiếng toàn cầu từ năm 2018. Trong 7 năm qua, nơi đây đã trở thành “thiên đường ánh sáng” thu hút giới trẻ, khách du lịch quốc tế và những tâm hồn say mê nghệ thuật hiện đại.



Ngay từ bên ngoài, khách tham quan đã được chào đón bằng tác phẩm “Vũ trụ của các hạt lửa ám ảnh Trời và Đất.” Ngọn lửa đỏ rực rỡ là nhân vật chính của không gian này. Khi đưa điện thoại thông minh lại gần, ngọn lửa trên màn hình bùng lên dữ dội và khi tiến gần thiết bị khác, ngọn lửa lan sang như thể được truyền từ người này sang người khác. Ngay khoảnh khắc đầu tiên, khách tham quan cảm nhận rõ ràng một nguồn năng lượng vừa huyền bí vừa hiện đại.



Trước khi bước vào hành trình khám phá, khách tham quan phải bỏ giày dép, bởi nhiều khu vực bên trong được thiết kế để đi chân trần. Chính cảm giác tiếp xúc trực tiếp với sàn, với nước hay với đá đã tạo ra một sự gắn kết khác biệt, đưa con người hòa mình nhiều hơn với tác phẩm.



Một không gian vận động cơ thể khác khi khách tham quan di chuyển bằng cách nhảy liên tiếp trên những quả cầu cùng màu cho đến cuối đường. (Ảnh: Nguyễn Tuyến/TTXVN)

Bước qua hành lang, khách tham quan bắt đầu chuyến phiêu lưu vào những căn phòng đầy ảo diệu. Căn phòng được bao quanh bởi màn hình trình chiếu sống động, ở giữa là chiếc bàn tròn khổng lồ. Khi khách tham quan đặt tay hoặc đồ vật lên bàn, những nhân vật tí hon lập tức xuất hiện, nhảy múa hoặc leo trèo tùy theo hình dạng vật thể.

Trên tường, những con dấu hình nấm, chuồng cừu hay thanh băng dài tạo ra các chuyển động tương ứng: chặn mưa, hình thành thang, hay rơi xuống những hạt giống cười rạng rỡ. Khi các vật thể chạm nhau, âm thanh vang lên, biến cả bức tường thành một nhạc cụ khổng lồ.



Rời khỏi căn phòng tí hon, khách tham quan bước sang không gian với hệ sinh thái ba chiều. Tại đây, mỗi người có thể nhận một tờ giấy để tô màu một sinh vật và đưa vào máy quét. Chỉ vài phút sau, sinh vật đó sống dậy trên tường và sàn, di chuyển cùng vô vàn loài khác. Nền nhà được trải đệm êm, khiến mỗi bước đi như lạc vào rừng cổ tích.

Xung quanh, hàng ngàn bông hoa nở rộ, tàn úa rồi lại hồi sinh trong thời gian thực. Khi bàn tay chạm vào tường, hoa mới mọc ra từ nơi đó. Khách tham quan trở thành một phần trong vòng đời thiên nhiên.



Tiến vào căn phòng kế tiếp, khách tham quan thấy những dòng nước xoáy ánh sáng liên tục di chuyển. Khi đi ngược về phía thác nước bằng ánh sáng, mỗi bước chân để lại những vệt xoáy sáng phía sau, như thể chính chuyển động cơ thể có sức mạnh làm thay đổi cả không gian.



Tại không gian này, mỗi viên đá rung lắc khi được bước lên, phát sáng và phát ra âm thanh độc đáo. Những hiệu ứng ấy lan tỏa đến thế giới vi sinh vật vô hình, khiến khách tham quan cảm nhận rằng từng bước chân nhỏ bé cũng có thể tác động đến cả một hệ sinh thái.



Không gian tiếp theo tràn ngập những quả cầu đang xoay nhanh. Khi khách tham quan bước lên, quả cầu lập tức ngừng quay, đứng vững, đồng thời phát ra âm thanh. Nếu liên tục bước lên các quả cầu cùng màu, hàng loạt hạt ánh sáng bung ra, sinh ra những con sâu bướm và khi hành trình kết thúc, cả một đàn sâu bướm rực rỡ xuất hiện.



Những thanh ngang nhiều màu được treo lơ lửng bằng dây, tạo nên một không gian ba chiều độc đáo. Khách tham quan leo trèo, di chuyển giữa các thanh, vừa thử thách sự khéo léo vừa trải nghiệm cảm giác như đang bay. Mỗi thanh khi có người đặt chân lên sẽ phát sáng và phát ra âm thanh.

Đàn chim bay lượn tự do, mang màu sắc từ chính những thanh mà khách tham quan đang đứng, tạo nên khung cảnh sinh động và đầy bất ngờ.



Ở khu vực “sưu tầm sinh vật tuyệt chủng”, du khách dùng điện thoại để “bắt” những loài đã biến mất khỏi Trái Đất, như một lời nhắc nhở về bảo tồn thiên nhiên.



Trong khi đó, không gian tiếp theo tràn ngập những quả trứng ánh sáng khổng lồ. Khi bị đẩy hoặc gió thổi, trứng rơi xuống rồi bật lên, tạo âm thanh cộng hưởng. Các quả trứng khác lần lượt phản ứng, khiến toàn bộ không gian rung động như một bản nhạc. Khi gió lặng, mọi thứ lắng xuống, tạo cảm giác yên bình hiếm có.



Khách tham quan đi qua hành lang tối om và bất ngờ bước vào một khu vực có nước. Cảm giác lội trong làn nước mát lạnh dưới ánh sáng lung linh khiến nhiều người ngỡ ngàng như vừa bỏ lại thế giới thực. Trước mắt hiện ra một dòng thác sáng rực rỡ, soi chiếu cả không gian.



Căn phòng gương phản chiếu vô số điểm sáng, khiến khách tham quan có cảm giác như đang đứng giữa ngân hà. Với điện thoại thông minh, mỗi người có thể chọn một ngôi sao để “ném” vào không gian và ngôi sao ấy lập tức hóa thành tác phẩm ánh sáng. Khoảnh khắc đứng giữa vũ trụ ánh sáng này được nhiều du khách miêu tả là vừa choáng ngợp vừa thiền định.



Khách tham quan tiếp tục bước chân trần trong làn nước ấm, nơi những chú cá Koi ánh sáng bơi lội xung quanh. Cá Koi chuyển động theo từng bước chân và vào những khoảnh khắc đặc biệt, chúng biến thành hoa anh đào nở rộ - một khung cảnh lãng mạn và khó quên.



Trong căn phòng tối, khi bàn tay chạm vào dòng nước, lập tức hàng loạt dòng nước bừng sáng lên, lan tỏa như một phép màu. Sự biến đổi này khiến khách tham quan có cảm giác mình thực sự nắm giữ sức mạnh điều khiển thiên nhiên.



Không gian ngập tràn quả cầu phát sáng. Khi khách tham quan chạm vào hoặc đẩy, chúng đổi màu, truyền tín hiệu đến quả cầu khác, tạo thành hiệu ứng dây chuyền. Ánh sáng cộng hưởng khiến cả căn phòng bừng sáng, như thể chính con người đang thổi sức sống vào không gian.



Trong căn phòng này, khách tham quan có thể ngồi hoặc nằm xuống, để cơ thể như trôi bồng bềnh giữa hàng triệu bông hoa ánh sáng. Các bông hoa không bao giờ lặp lại, vì tất cả được tạo theo thời gian thực. Mỗi khoảnh khắc ở đây đều là duy nhất, khiến ai cũng chìm trong cảm giác mơ hồ giữa thực và ảo.



Điểm cuối cùng là khu vườn hoa lan treo ngược từ trần nhà. Cả không gian tràn ngập hương thơm, thay đổi theo từng thời điểm trong ngày, mô phỏng sự đồng tiến hóa giữa hoa và côn trùng. Khách tham quan như lạc vào một khu vườn cổ tích nơi hoa nở quanh năm, luôn chuyển động theo ánh sáng.

Điều khiến teamLab Planets đặc biệt chính là sự hòa nhập cảm xúc.

Mỗi căn phòng không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật mà còn là một thế giới nơi khách tham quan được tham gia tương tác trực tiếp. Từ khoảnh khắc bước chân trần xuống làn nước, đến khi chứng kiến hoa nở dưới tay hay đàn cá Koi hóa thành hoa anh đào, tất cả đều để lại kỷ niệm khó phai.



TeamLab Planets không đơn thuần là một bảo tàng nghệ thuật số. Đó là hành trình nhắc nhở con người về mối quan hệ bền chặt với thiên nhiên. Dù công nghệ hiện đại bao phủ, thông điệp cuối cùng vẫn là: con người luôn là một phần của thế giới tự nhiên./.

