Thế giới

Châu Á-TBD

Ấn Độ: Cháy hộp đêm lúc rạng sáng làm 23 người thiệt mạng

Một vụ cháy dữ dội tại hộp đêm Birch by Romeo Lane ở Goa khiến 23 người tử vong, trong đó chủ yếu là nhân viên bếp. Cảnh sát cho biết cơ sở không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn bắt buộc.

Thanh Tùng
Ảnh minh họa. (Nguồn: thehindu)
Ảnh minh họa. (Nguồn: thehindu)

Theo truyền thông Ấn Độ, cảnh sát cho biết tổng cộng 23 người đã thiệt mạng trong vụ cháy xảy ra tại một hộp đêm nổi tiếng ở làng Arpora, phía Bắc bang Goa, do nổ bình khí vào rạng sáng 7/12.

Thủ hiến Pramod Sawant cho hay phần lớn nạn nhân là nhân viên bếp, trong đó có 3 phụ nữ, và có “3 đến 4 khách du lịch” nằm trong số những người thiệt mạng. Ông cho biết 3 người tử vong do bỏng, còn lại do ngạt khói.

Theo thông tin ban đầu, cơ sở này không tuân thủ các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy.

Cảnh sát cho biết vụ cháy xảy ra sau nửa đêm tại Birch by Romeo Lane, một địa điểm tiệc tùng nổi tiếng cách thủ phủ Panaji khoảng 25 km, đi vào hoạt động từ năm ngoái.

Ông Sawant nói: “Chúng tôi sẽ có biện pháp xử lý đối với ban quản lý câu lạc bộ cũng như các quan chức cho phép cơ sở hoạt động dù vi phạm các tiêu chuẩn an toàn... Đây là một sự cố đáng tiếc xảy ra đúng mùa cao điểm du lịch tại Goa.”

Nghị sỹ BJP Michael Lobo cho biết “tổng cộng 23 thi thể đã được đưa ra khỏi hiện trường và chuyển đến trường y tế của chính quyền tại Bambolim.”

Theo ông, lực lượng cứu hỏa và cảnh sát đã nhanh chóng đến hiện trường và triển khai công tác cứu hộ suốt đêm./.

(TTXVN/Vietnam+)
#cháy hộp đêm #Goa #vụ cháy #tai nạn #an toàn phòng cháy #du lịch Ấn Độ #hỏa hoạn Ấn Độ
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.