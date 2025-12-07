Ấn Độ: Cháy hộp đêm lúc rạng sáng làm 23 người thiệt mạng

Theo truyền thông Ấn Độ, cảnh sát cho biết tổng cộng 23 người đã thiệt mạng trong vụ cháy xảy ra tại một hộp đêm nổi tiếng ở làng Arpora, phía Bắc bang Goa, do nổ bình khí vào rạng sáng 7/12.

Thủ hiến Pramod Sawant cho hay phần lớn nạn nhân là nhân viên bếp, trong đó có 3 phụ nữ, và có “3 đến 4 khách du lịch” nằm trong số những người thiệt mạng. Ông cho biết 3 người tử vong do bỏng, còn lại do ngạt khói.

Theo thông tin ban đầu, cơ sở này không tuân thủ các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy.

Cảnh sát cho biết vụ cháy xảy ra sau nửa đêm tại Birch by Romeo Lane, một địa điểm tiệc tùng nổi tiếng cách thủ phủ Panaji khoảng 25 km, đi vào hoạt động từ năm ngoái.

Ông Sawant nói: “Chúng tôi sẽ có biện pháp xử lý đối với ban quản lý câu lạc bộ cũng như các quan chức cho phép cơ sở hoạt động dù vi phạm các tiêu chuẩn an toàn... Đây là một sự cố đáng tiếc xảy ra đúng mùa cao điểm du lịch tại Goa.”

Nghị sỹ BJP Michael Lobo cho biết “tổng cộng 23 thi thể đã được đưa ra khỏi hiện trường và chuyển đến trường y tế của chính quyền tại Bambolim.”

Theo ông, lực lượng cứu hỏa và cảnh sát đã nhanh chóng đến hiện trường và triển khai công tác cứu hộ suốt đêm./.

