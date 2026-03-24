Diễn đàn châu Á Bác Ngao dự báo kinh tế châu Á tăng 4,5% năm 2026

Kinh tế châu Á được dự báo tiếp tục là động lực tăng trưởng chính của thế giới, với mức tăng trưởng khoảng 4,5% trong năm 2026, song triển vọng tăng trưởng của các nền kinh tế thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang đối mặt với nhiều thách thức do tác động từ xung đột Trung Đông và giá năng lượng leo thang.

Báo cáo thường niên “Triển vọng Kinh tế và tiến trình hội nhập châu Á năm 2026," được Diễn đàn châu Á Bác Ngao (BFA) công bố ngày 24/3, cho thấy tỷ trọng của châu Á trong GDP toàn cầu (tính theo sức mua tương đương) dự kiến tăng từ 49,2% năm 2025 lên 49,7% năm 2026. Liên kết thương mại nội khối tiếp tục được củng cố, với mức độ phụ thuộc thương mại nội vùng tăng lên 57,2% trong năm 2024.

Báo cáo nhấn mạnh Trung Quốc và ASEAN tiếp tục nổi lên như "hai trụ cột ổn định" của khu vực. Các nền kinh tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang chuyển dần từ tham gia chuỗi giá trị toàn cầu sang tăng cường liên kết nội vùng. Khu vực cũng duy trì vị thế là điểm đến hàng đầu của dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, với Trung Quốc và ASEAN dẫn đầu về sức hấp dẫn.

Đáng chú ý, châu Á đang nổi lên là trung tâm phát triển trí tuệ nhân tạo (AI), với nhiều nền kinh tế chuyển từ vị thế “theo sau” sang “dẫn đầu” nhờ lợi thế về dân số số, hệ sinh thái ứng dụng và chính sách hỗ trợ.

Tuy nhiên, triển vọng tăng trưởng của Đông Nam Á chịu sức ép từ biến động bên ngoài.

Các chuyên gia của Maybank Investment Bank (Ngân hàng đầu tư của Malaysia) đã hạ dự báo tăng trưởng GDP của nhóm ASEAN-6 xuống còn 4,5% trong năm 2026 và 4,7% năm 2027, thấp hơn so với dự báo trước đó cho cả hai năm là 4,8%, do tác động của xung đột Trung Đông.

Nhóm ASEAN-6 gồm Indonesia, Singapore, Thái Lan, Việt Nam, Philippines và Malaysia.

Maybank Investment Bank cũng nhận định giá năng lượng tăng mạnh và gián đoạn nguồn cung hàng hóa sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới phần lớn các nền kinh tế ASEAN - vốn là các nước nhập khẩu ròng dầu và khí đốt.

Tổ chức này dự báo lạm phát của nhóm ASEAN-6 tăng lên 2,7% trong năm 2026 cũng như trong năm 2027, từ mức lần lượt là 2,2% và 2,5%.

Các chuyên gia cũng cảnh báo đà tăng giá năng lượng có thể làm gián đoạn chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ tại một số nước trong khu vực./.

