Doanh nghiệp Đà Nẵng đề xuất giải pháp giảm tác động của giá nhiên liệu

Chiều 25/3, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã có buổi làm việc với các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, nhằm kịp thời nắm bắt khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong việc tiếp cận, sử dụng nhiên liệu, xăng dầu; đánh giá tác động đến chi phí đầu vào, vận tải, logistics và chuỗi cung ứng để có giải pháp điều hành phù hợp.

Nhiều kiến nghị, đề xuất

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Đinh Hải Tuấn - Chủ tịch Hiệp hội Vận tải hàng hóa đường bộ Đà Nẵng cho biết do tác động của thị trường thế giới nên thời gian qua, nguyên liệu chính cho hoạt động vận tải là dầu DO đã tăng giá nhiều đợt; so với cuối năm 2025 đã tăng tới hơn 90%. Việc này làm cho chi phí hoạt động của các doanh nghiệp vận tải tăng lên từ 55-60%, nhiều doanh nghiệp chưa kịp thống nhất giá mới với đối tác thì lại tiếp tục phải điều chỉnh.

Vì vậy, Hiệp hội kiến nghị thành phố Đà Nẵng có chính sách hỗ trợ đối với các phương tiện vận tải thiết yếu như container, xe tải trên 10 tấn, xe khách liên tỉnh, xe buýt… để giá cả các mặt hàng thiết yếu không tăng theo. Đồng thời, thành phố cần duy trì phí dịch vụ tại các bến cảng, sân bay, bến xe theo hướng giữ nguyên, không tăng giá trong thời gian này.

Còn ông Nguyễn Văn Hớn, Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Đà Nẵng kiến nghị các cơ quan, ban, ngành thành phố Đà Nẵng tập trung kiểm soát thị trường, bình ổn giá xăng dầu, đảm bảo nguồn cung ứng cho các doanh nghiệp. Kiến nghị Trung ương tiếp tục có các chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vận tải, kinh doanh xăng dầu về nguồn vốn, về thị trường, đồng thời linh hoạt sử dụng các loại quỹ bình ổn xăng dầu, thuế bảo vệ môi trường để giữ giá xăng dầu ổn định, không bị biến động đột ngột, các doanh nghiệp có thể chủ động trong sản xuất, kinh doanh…

Đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng kiến nghị cơ quan chức năng có giải pháp điều hành phù hợp. (Ảnh: Trần Tĩnh/TTXVN)

Theo ông Nguyễn Văn Khoa, Giám đốc điều hành Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Tổng hợp Hòa Khánh, một trong những đầu mối xuất nhập khẩu xăng dầu tại thành phố Đà Nẵng cho biết: tình hình chiến sự tại các nước trên thế giới đang gây khó khăn về nguồn cung cho xăng dầu. Tuy nhiên, đến nay công ty vẫn cung cấp nguồn hàng đầy đủ cho các đại lý, cửa hàng xăng dầu trực thuộc, không có tình trạng khan hiếm hàng.

Hiện nay Trung ương, Bộ Công Thương cũng đang triển khai sớm đưa xăng sinh học E10 thay thế xăng Ron 95, việc này cũng góp phần giảm áp lực về nhu cầu nhập khẩu xăng khoảng 10% so với hiện tại và giảm giá xăng hơn.

Về khó khăn tại thành phố Đà Nẵng, hiện nay, một số cửa hàng xăng dầu nằm trên tuyến đường cấm xe tải trọng lớn nên xe bồn chở xăng chỉ có thể vào cung cấp trong khoảng thời gian từ 0 giờ 30 phút đến 2 giờ sáng. Vì vậy, doanh nghiệp kiến nghị chính quyền thành phố có giải pháp linh hoạt cho xe xăng dầu vào các khu vực trên để kịp thời nhập hàng, không để khan hiếm nguồn cung vì đường cấm.

Chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Chí Cường đề nghị Sở Công Thương thành phố cùng các cơ quan liên quan tổng hợp hết các ý kiến, đề xuất của các doanh nghiệp, hiệp hội, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo các bộ, ngành liên quan.

Sở Công Thương thành phố tiếp tục nghiên cứu kỹ các văn bản, quy định, hướng dẫn mới nhất của Trung ương liên quan đến bình ổn giá xăng dầu, đảm bảo nguồn cung, để tham mưu cho thành phố có giải pháp kịp thời.

Bên cạnh đó, các lực lượng biên phòng, hải quan cần tiếp tục kiểm soát kỹ tuyến biên giới để phòng, tránh nạn xuất lậu xăng dầu. Các lực lượng công an, quản lý thị trường phối hợp giám sát chặt các đơn vị kinh doanh xăng dầu, chống việc “ghim” hàng, bán không đúng giá niêm yết…

Ngoài ra, các cấp chính quyền thành phố cần tiếp tục chia sẻ khó khăn của các doanh nghiệp bằng cách cắt giảm các thủ tục không cần thiết, đẩy nhanh tốc độ xử lý hồ sơ, thủ tục, tạo điều kiện tốt cho hoạt động của doanh nghiệp; giải quyết thủ tục nhanh hơn thì doanh nghiệp đỡ được chi phí hao tổn.

Đối với các hiệp hội, doanh nghiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Chí Cường chia sẻ với những khó khăn mà các doanh nghiệp đang gặp phải do vấn đề bất ổn của xăng dầu thế giới. Đồng thời, thành phố mong các hiệp hội doanh nghiệp chủ động nắm bắt thông tin và đồng hành với chính quyền trong tháo gỡ khó khăn về sản xuất, kinh doanh.

Các hiệp hội có thể kết nối để tìm kiếm các nguồn hàng hóa, nguyên vật liệu, đối tác cung ứng trên địa bàn thành phố để giảm chi phí vận chuyển, hỗ trợ phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp của thành phố…

Theo báo cáo của Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng, hiện toàn thành phố có 10 kho xăng dầu; trong đó, có 8 kho sức chứa trên 5.000m3 thuộc Bộ Công Thương quản lý và 2 kho có sức chứa nhỏ dưới 5.000m3 thuộc thành phố quản lý, với tổng sức chứa 197.850m3.

Hệ thống bán lẻ xăng dầu bao gồm 289 cửa hàng xăng dầu trên mặt đất và 26 tàu dầu đang hoạt động. Theo báo cáo của các doanh nghiệp đầu mối, nguồn cung xăng dầu hiện vẫn duy trì ổn định, tồn kho cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của thị trường, hiện lượng hàng dự trữ trong kho đáp ứng từ 7-15 ngày, các đơn vị vẫn có kế hoạch nhập hàng trong tháng 3-4 theo các kế hoạch, hợp đồng đã ký kết, đảm bảo nhu cầu trên địa bàn…/.

