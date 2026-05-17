Cận cảnh các cầu thủ CLB bóng đá nữ Triều Tiên sang Hàn Quốc thi đấu

Ngày 17/5, đội tuyển bóng đá nữ câu lạc bộ Naegohyang Women’s FC của Triều Tiên đã tới Hàn Quốc để chuẩn bị cho trận bán kết Giải vô địch bóng đá nữ châu Á (AFC Women’s Champions League) gặp câu lạc bộ Suwon FC Women của nước chủ nhà.

Đây cũng là chuyến thăm đầu tiên của các vận động viên Triều Tiên tới Hàn Quốc sau hơn 7 năm.

Theo truyền thông Hàn Quốc, 39 thành viên của câu lạc bộ bóng đá nữ Triều Tiên đã tới sân bay quốc tế Incheon và dự kiến sẽ thi đấu với câu lạc bộ Suwon FC Women vào ngày 20/5 tới tại Suwon, phía Nam thủ đô Seoul.