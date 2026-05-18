Hiện trường động đất mạnh tại Trung Quốc, 13 tòa nhà bị sập

Theo truyền thông Trung Quốc, khoảng 00g21 ngày 18/5, tại tại quận Liễu Nam, thành phố Liễu Châu, Quảng Tây (Trung Quốc) đã xảy một trận động đất có độ lớn 5,2; tâm chấn có độ sâu 8km.

Sau khi động đất xảy ra, Bộ Chỉ huy cứu nạn động đất thành phố Liễu Châu lập tức kích hoạt chế độ ứng phó khẩn cấp, nhanh chóng điều phối lực lượng cứu hộ từ các đơn vị ứng phó khẩn cấp đến hiện trường triển khai các hoạt động tìm kiếm cứu nạn và sơ tán người dân; đồng thời tiến hành kiểm tra toàn diện hệ thống các công trình xây dựng, hệ thống cấp nước, điện, hệ thống cầu đường... nhằm đảm bảo an toàn và ngăn ngừa các mối nguy hiểm địa chất tiềm tàng trong khu vực.

Nhà chức trách Trung Quốc đã kích hoạt tình trạng khẩn cấp cấp III (mức độ thứ 3 trong hệ thống 4 cấp) đối với trận động đất này. Tính đến 4 giờ sáng 18/5, trận động đất đã làm 13 tòa nhà đã bị sập, 4 người đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu, 3 người mất tích và hơn 7.000 người đã được sơ tán.

Hiện thông tin liên lạc, điện, nước, khí đốt và giao thông vận tải trong khu vực động đất vẫn hoạt động bình thường./.