Multimedia
Tin ảnh Video Podcast Infographics Timeline Tổng hợp Mega Story Short Video Web Story Ảnh 360

Căng thẳng tại Hormuz: Vì sao Mỹ chưa thể gây sức ép quyết định lên Iran?

Xung đột Mỹ - Iran tiếp tục kéo dài khi Tehran duy trì sức ép tại eo biển Hormuz, đẩy an ninh Vùng Vịnh và thương mại toàn cầu vào trạng thái bất ổn.

Dương Linh
Theo dõi VietnamPlus

Theo phân tích của báo Le Point (Pháp), chiến dịch không kích của liên minh Mỹ - Israel nhằm vào Iran chưa đạt được các mục tiêu chiến lược đề ra, khi Tehran vẫn duy trì được các năng lực then chốt và tiếp tục tạo sức ép tại eo biển Hormuz.

Trong bối cảnh đó, nguy cơ gián đoạn thương mại quốc tế, biến động giá dầu và bất ổn an ninh tại Vùng Vịnh đang gia tăng. Diễn biến này cho thấy cuộc đối đầu giữa Mỹ và Iran không chỉ là vấn đề quân sự, mà còn là phép thử đối với cán cân quyền lực và ổn định kinh tế toàn cầu./.

#Xung đột Mỹ Iran tại Hormuz #Ảnh hưởng đến an ninh Vùng Vịnh #Biến động thị trường dầu mỏ #Chiến lược Mỹ - Iran #Sức ép Iran tại eo biển Hormuz