Căng thẳng tại Hormuz: Vì sao Mỹ chưa thể gây sức ép quyết định lên Iran?

Theo phân tích của báo Le Point (Pháp), chiến dịch không kích của liên minh Mỹ - Israel nhằm vào Iran chưa đạt được các mục tiêu chiến lược đề ra, khi Tehran vẫn duy trì được các năng lực then chốt và tiếp tục tạo sức ép tại eo biển Hormuz.

Trong bối cảnh đó, nguy cơ gián đoạn thương mại quốc tế, biến động giá dầu và bất ổn an ninh tại Vùng Vịnh đang gia tăng. Diễn biến này cho thấy cuộc đối đầu giữa Mỹ và Iran không chỉ là vấn đề quân sự, mà còn là phép thử đối với cán cân quyền lực và ổn định kinh tế toàn cầu./.