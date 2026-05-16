5 địa phương thuộc nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng PCI 2025

Năm 2025, Bảng xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI 2025), không có địa phương nào được phân loại “Rất tốt” về chất lượng điều hành, phần lớn các địa phương có điểm số tập trung ở mức trung bình và khá.

Cụ thể, có 5 địa phương thuộc nhóm “Tốt,” 13 địa phương nhóm “Khá,” 10 địa phương nhóm “Trung bình,” 5 địa phương nhóm “Tương đối thấp” và chỉ 1 địa phương thuộc nhóm “Thấp.”

5 địa phương thuộc nhóm điều hành “Tốt” trong PCI 2025 (chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh) (bao gồm Bắc Ninh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Phú Thọ và Quảng Ninh) đều có chung một đặc điểm quan trọng: không địa phương nào đi lên nhờ một lợi thế đơn lẻ. Mỗi địa phương trong nhóm này đều có ít nhất 5 trong tổng số 9 chỉ số thành phần nằm trong nhóm 10 địa phương đứng đầu cả nước.

