Chỉ số SIPAS 2025 đạt trung bình 83,09%

Ngày 11/5/2026, Bộ Nội vụ công bố kết quả Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2025 (SIPAS 2025).

Đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2025 được triển khai trên quy mô toàn quốc với 36.000 phiếu khảo sát tại 720 xã, phường, đặc khu thuộc 34 tỉnh, thành phố.

Kết quả cho thấy mức độ hài lòng chung của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2025 đạt 83,09%, giảm 0,78% so với năm 2024 (cao hơn năm 2023 là 0,43%).

Mức độ hài lòng của người dân nói chung của 34 tỉnh, thành phố dao động trong khoảng 77,92-91,12%, với sự chênh lệch giữa tỉnh, thành phố cao nhất và tỉnh, thành phố thấp nhất lên tới 13,20%.

Hải Phòng, Quảng Ninh, Đồng Nai, Hưng Yên, Huế là 5 tỉnh, thành phố có Chỉ số hài lòng cao nhất; Lai Châu, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Ninh, Quảng Trị là 5 tỉnh có Chỉ số thấp nhất./.

