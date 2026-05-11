Multimedia

Infographics

Chỉ số SIPAS 2025 đạt trung bình 83,09%

Ngày 11/5/2026, Bộ Nội vụ công bố kết quả Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2025 (SIPAS 2025).

vna-potal-chi-so-sipas-2025-dat-trung-binh-8309-8754621.jpg

Ngày 11/5/2026, Bộ Nội vụ công bố kết quả Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2025 (SIPAS 2025).

Đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2025 được triển khai trên quy mô toàn quốc với 36.000 phiếu khảo sát tại 720 xã, phường, đặc khu thuộc 34 tỉnh, thành phố.

Kết quả cho thấy mức độ hài lòng chung của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2025 đạt 83,09%, giảm 0,78% so với năm 2024 (cao hơn năm 2023 là 0,43%).

Mức độ hài lòng của người dân nói chung của 34 tỉnh, thành phố dao động trong khoảng 77,92-91,12%, với sự chênh lệch giữa tỉnh, thành phố cao nhất và tỉnh, thành phố thấp nhất lên tới 13,20%.

Hải Phòng, Quảng Ninh, Đồng Nai, Hưng Yên, Huế là 5 tỉnh, thành phố có Chỉ số hài lòng cao nhất; Lai Châu, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Ninh, Quảng Trị là 5 tỉnh có Chỉ số thấp nhất./.

(TTXVN/Vietnam+)
#SIPAS 2025 #Bộ Nội vụ #Chỉ số hài lòng
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Phiên bế mạc Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Gắn kỷ luật thực thi với sự hài lòng của nhân dân

Là cán bộ người dân tộc thiểu số tại vùng đất giàu truyền thống cách mạng Hàm Thuận, bà Thông Thị Trăng bày tỏ sự quan tâm đặc biệt và đặt nhiều kỳ vọng vào những định hướng lớn của Đại hội XIV.

Tin cùng chuyên mục

Tìm hiểu về mô hình 'Doanh nghiệp một người'

Tìm hiểu về mô hình 'Doanh nghiệp một người'

Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 5/4/2026 của Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo đã lần đầu tiên đặt vấn đề thí điểm mô hình "doanh nghiệp một người."

Dữ liệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Dữ liệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Bên cạnh các môn có số lượng thí sinh đăng ký lớn như Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Vật lý, một số môn liên quan đến công nghệ và định hướng STEM như Tin học, Công nghệ định hướng Công nghiệp, Công nghệ định hướng Nông nghiệp ghi nhận mức tăng mạnh theo tỷ lệ %.

Mười nhóm công nghệ chiến lược từ ngày 1/7/2026

Mười nhóm công nghệ chiến lược từ ngày 1/7/2026

Danh mục công nghệ chiến lược gồm 10 nhóm công nghệ trọng điểm; công nghệ số là nhóm trung tâm bao gồm AI, dữ liệu lớn, bản sao số, điện toán đám mây, điện toán biên, Internet vạn vật và chuỗi khối.

Bộ Y tế khuyến cáo phòng bệnh do virus Hanta

Bộ Y tế khuyến cáo phòng bệnh do virus Hanta

Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) phối hợp với WHO và các cơ quan liên quan theo dõi tình hình, cập nhật thông tin và hướng dẫn các địa phương triển khai biện pháp phòng, chống bệnh do virus Hanta.